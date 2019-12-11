劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後

據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為42比58，大市偏淡，但賣盤沒有明顯優勢，整體沽壓不大。

大市偏淡 紡織服飾表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，紡織及服飾跌逾2%表現最差，其次博彩及消閒、家居用品。其他跌幅小於1%，整體偏軟為主，沽壓集中行業。波司登（3998）跌勢不止，安踏（2020）、李寧（2331）捱沽，藍籌股申洲（2313）亦受壓，行業沽壓沉重，不宜急於撈底。

上升行業中，科技器材、金屬及礦石、原材料升近1%表現已經最強；科技、原材料只一半股份上升，呈個別發展；金屬礦石有七成股份上升，升勢較全面。五礦資源（1208）、洛鉬（3993）連升4日，累升約一成以上，表現最強。紫金（2899）併購具催化劑，也可留意。

紫金計劃以總代價約13.3億加元（約70億元人民幣）收購於美加兩地上市的大陸黃金股份（Continental Gold）；大陸黃金的核心資產是位於哥倫比亞的武里蒂卡金礦項目全部權益。而截至10月底，該項目的選廠建設已完成近九成，預計明年首季建成投產，並將成為當地最大的獨立金礦。

紫金計劃收購美加上市大陸黃金股份

目前收購已獲大陸黃金第一大股東、董事、高層支持，未來有待該公司特別股東大會審議通過，及相關監管機構批准完成。收購完成後，紫金的黃金資源儲量將超過兩千噸，達產後礦山黃金產量將大幅增加約兩成。

由於武里蒂卡金礦項目基建已近尾聲，加上項目成本低、服務年限長，達產後將可以為集團的利潤及現金流帶來貢獻。

股價方面，下半來，紫金跟不上同業山東黃金（1787）、招金（1818）或金價的表現；不過，隨着招金大幅調整，紫金低位反彈，兩者差距大幅收窄。紫金的收購計劃，有助提升黃金行業地位，中期料可扭轉落後局面。走勢上，紫金累升不少，上望3.3元料有阻力，短線或有調整，可以趁低吸納，以低收3元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]