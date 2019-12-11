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經濟
2019年12月11日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
11月新貸1.39萬億按月倍升
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
證監會：南向通實名制冀今年內實施
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
積金局與港銀結算公司合研結算系統
11月新能源車銷量 按年跌44%
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
技術取勝：新華保險33元料有阻力
調查：75%港女介意女高男矮
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
周顯：有錢人才可以食住等
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
財團元朗東成里申建3848伙住宅
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市
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技術取勝：新華保險33元料有阻力
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【明報專訊】頤海國際反彈受制47元（圖）
李寧23.5元初見支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
11月新貸1.39萬億按月倍升
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