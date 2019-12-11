植耀輝：沙特全民皆股撐阿美

沙特銀行向公民提供低息孖展借貸

不過今次IPO最令筆者感到有趣的地方，應該是其認購方式。今次主力認購阿美之資金主要來自中東，特別是沙特之散戶投資者（筆者相信即使是散戶，但亦肯定是「超級散戶」），因為根據早前發布之消息，在機構投資者中，外國投資者佔比僅得10.5%。為了今次招股順利，當地政府更要求沙特銀行向公民提供低息孖展或借貸，以配合認購阿美股份。簡單一點就是全民皆是阿美股東！所以陰謀論一點，阿美上市後相信股價「差極有譜」，未來股價亦會盡可能傾向「穩定」。因為一旦有何「風吹草動」，對當地投資者日常生活甚至心情皆肯定會帶來影響。最嚴重更可能會影響沙特政府之管治！

但有一點可肯定，阿美每日生產原油量達到1,000萬桶，約佔全球總產量十分之一，對油價供需舉足輕重；另外，每桶生產成本低至2.8美元，遠低於其他油公司水平，這亦是阿美最大賣點，惟面對環球經濟不明，印度及中國石油消耗量減少，以及再生能源的競爭，未來發展仍充滿挑戰。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]