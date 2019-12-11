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券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求

【明報專訊】蘋果可望在明年推出5G iPhone之際，券商Rosenblatt Securities估計，消費者可能因此對4G iPhone的興趣減弱，預期蘋果對今年12月及明年3月季度的iPhone 11 Pro及11 Pro Max，將最多減產達25%。明年3月季度iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max產量，估計按季減少60%。Rosenblatt重申對蘋果股票「賣出」評級，目標股價每股150美元。蘋果昨早段股價升至269美元。

摩根士丹利分析師休伯蒂（Katy Huberty）則反駁減產的主張，稱過去兩周曾與蘋果財務總監梅斯特里（Luca Maestri）及蘋果供應鏈合作伙伴會面，所有迹象均顯示iPhone 11系列銷售強勁。市場研究機構IDC亦估計，蘋果於9月季度的可穿戴設備（包括智能手表Apple Watch、藍牙無線耳機AirPods及Beats耳機）出貨量，按年增長近兩倍至2950萬個，並以35%市佔率排名榜首，拋離以1240萬個的出貨量排名第二的小米。IDC指出，今年第三季全球可穿戴設備出貨量達8450萬個，按年增長94.6%，創單季度最高的出貨量。

大摩唱反調：iPhone 11銷售強勁

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，軟銀集團（SoftBank Group）牽頭的願景基金，已同意把遛狗軟件初創企業Wag Labs近50%的持股，賣回給這家處境困難的初創企業，是軟銀近期又一次失敗的投資。

根據《華爾街日報》見到Wag Labs的內部備忘錄，今年早前裁員數十人的Wag，本周又裁撤了一大部分員工。備忘錄表示，正與軟銀和平分手，軟銀將不再持有Wag董事席位。

（綜合報道）

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