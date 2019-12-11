經濟
國際金融
下一篇 上一篇

觀望議息貿戰 道指早段偏軟

【明報專訊】市場關注美國會否押後向中國加徵關稅，並等待聯儲局周四凌晨的議息結果，道指早段偏軟繼而反彈。沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）將於今天在沙特本土掛牌上市。路透社在上市前報道，沙特阿美承銷商擬在其上市後的30天內，將行使部分或全部15%的超額配售權。倘行使全部超額配售權，集資額將由256億美元（約1997億港元）增至294億美元（約2293億港元），創全球新股集資額的紀錄。

沙特阿美料行使超額配售權

有關超額配售權的聲明，由Samba Capital、NCB Capital及匯控發布，以澄清此前阿拉伯媒體引述NCB Capital高層稱，已執行超額配售權的講法。德國安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）稱，只要沙特阿美上市，他必定以IPO價格買入。此外，摩根士丹利的倫敦辦事處被控以「哄抬價格再拋售」（pump and dump）的策略，操縱主權債券價格。法國金融市場管理局（AMF）稱，摩根士丹為彌補因希臘債務危機的虧損，在2015年6月購入大量法國債券期貨，以操縱14隻法國國債、8隻比利時國債及一份法國國債期貨合約的價格。

AMF昨向其罰款2000萬歐元（約1.7億港元）。摩根士丹利否認指控，稱相關活動是按照市場慣例進行，相信自己的行為符合市場和客戶最佳利益，並將對上述指控和罰款提出上訴。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
11月新貸1.39萬億按月倍升
11月新貸1.39萬億按月倍升
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
證監會：南向通實名制冀今年內實施
證監會：南向通實名制冀今年內實施
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
積金局與港銀結算公司合研結算系統
積金局與港銀結算公司合研結算系統
11月新能源車銷量 按年跌44%
11月新能源車銷量 按年跌44%
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
技術取勝：新華保險33元料有阻力
技術取勝：新華保險33元料有阻力
調查：75%港女介意女高男矮
調查：75%港女介意女高男矮
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
周顯：有錢人才可以食住等
周顯：有錢人才可以食住等
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
財團元朗東成里申建3848伙住宅
財團元朗東成里申建3848伙住宅
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市