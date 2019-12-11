觀望議息貿戰 道指早段偏軟

沙特阿美料行使超額配售權

有關超額配售權的聲明，由Samba Capital、NCB Capital及匯控發布，以澄清此前阿拉伯媒體引述NCB Capital高層稱，已執行超額配售權的講法。德國安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）稱，只要沙特阿美上市，他必定以IPO價格買入。此外，摩根士丹利的倫敦辦事處被控以「哄抬價格再拋售」（pump and dump）的策略，操縱主權債券價格。法國金融市場管理局（AMF）稱，摩根士丹為彌補因希臘債務危機的虧損，在2015年6月購入大量法國債券期貨，以操縱14隻法國國債、8隻比利時國債及一份法國國債期貨合約的價格。

AMF昨向其罰款2000萬歐元（約1.7億港元）。摩根士丹利否認指控，稱相關活動是按照市場慣例進行，相信自己的行為符合市場和客戶最佳利益，並將對上述指控和罰款提出上訴。

（綜合報道）

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