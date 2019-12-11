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世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官

【明報專訊】世界貿易組織（WTO）的常設上訴機構（Appellate Body）「壽終正寢」，威脅着WTO存亡。WTO上訴機構的法官任命，多年前已被美國奧巴馬政府加以阻撓，至特朗普政府上任後變本加厲，其架構內的原有7名法官，隨着昨天有兩名任期結束，如今只餘下一名，未能履行每宗上訴至少由3名法官審理的法定要求而停止運作，無法再處理國家之間的重大貿易爭議上訴。由於美方否決了支持上訴機制繼續運作的建議，WTO成員日後若不接受世貿的首輪仲裁，將無法尋求上訴。貿易專家憂慮，缺乏懲處機制可能助長部分國家違反貿易規則。

美國貿易代表處前總顧問沃恩（Stephen Vaughn）稱，很多爭端未來將透過談判解決。歐盟則憂慮，上訴機制癱瘓可能令貿易爭端的解決方式向大國傾斜，訴諸於弱肉強食的叢林法則。美國新聞網站Axios形容，特朗普將成為當中的贏家，可隨意採取單邊主義徵收關稅，而毋須憂慮被WTO裁定違法。美國外交關係委員會（CFR）高級研究員希爾曼（Jennifer Hillman）稱，美國期望成為提出訴訟和勝訴的國家， 儘管美國贏得比其他國家多，但成為被告的次數更多，且輸掉了當中的多數。

歐盟憂國際貿易變「弱肉強食」

特朗普多次抨擊WTO對美國不公，威脅若其不進行改革，美國將會退出。由於不滿上訴機構權力過大，美國政府長期阻止其法官任命。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）兩年前就決定要約束上訴機構，又或使其崩潰。

上訴機制的瓦解，威脅美國與歐洲過去半世紀為促進全球貿易而協定的國際貿易法規。1995年成立的WTO是美歐協商的最重要成果，解決了昔日每當發生貿易衝突而往往觸發的關稅戰，以及國家之間的報復行為。

美國政府對WTO的立場，與其對國際貿易協定的敵對立場脗合。美方認為，國際協定削弱了美國的談判能力，而WTO的仲裁亦損害美國以關稅等制裁其他國家的權力，不符合國家利益。特朗普政府近年主張的美國優先政策，促使其對中國及其他貿易伙伴採取單方面行動，例如退出了跨太平洋貿易協議，並向盟友實施鋼鐵和鋁的關稅，被盟友入稟WTO控告。

歐盟倡設臨時法院 複製上訴機構

歐盟方面希望保留WTO機制，建議根據WTO規則建立臨時法院，複製上訴機構的職能，使其頒布具約束力的裁決。加拿大和挪威已接納建議。中國、俄羅斯等正在評估這方案，美國則反對建議。雖然歐盟的權宜之計可延長WTO部分解決爭端的能力，但要保持WTO作為最終貿易執行者的權力，就需解決歐美對上訴機構的根本分歧。

歐盟傾向支持一個全球貿易法庭，美方傾向爭議出現時作臨時仲裁，並質疑常設法庭權力過大，認為其最多只能作規則執行者。今年7月當WTO上訴機構裁定美國沒去除違反WTO規定的關稅，批准中國可制裁美國，一名上訴機構法官提出匿名抗議，質疑裁決「不合邏輯」。外界普遍認為這觀點是由上訴機構的美國法官格雷厄姆（Thomas Graham）提出。

（綜合報道）

[國際金融]

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