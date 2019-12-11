經濟
下一篇 上一篇

海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟

【明報專訊】與香港航空同屬海航集團的大新華航空，在周一被工銀亞洲入稟高等法院，追討約551.8萬美元（約4301.4萬港元）本金連違約利息。根據入稟狀，大新華航空是於2016年9月與工銀亞洲訂立有關貸款協議，並且於2017年9月13日及2018年9月6日先後再訂立補充協議。

明報記者 陳偉燊

未計大新華航空今次被工銀亞洲入稟追討款項，單是今年，該集團旗下多家公司，均先後被入稟追討款項及利息。當中旗下旅遊業務平台Zuji，便被利寶國際保險入稟提出清盤。但是在眾多被入稟追討款項個案中，以工銀亞洲入稟追討個案，涉款金額最大。

工銀亞洲的入稟狀顯示，大新華航空是於2016年9月14日，與該行訂立貸款額度，涉款逾539.63萬美元（約4209.11萬港元），及後再於2017年9月13日及2018年9月6日訂立補充協議，但是自今年8月30日至12月8日起，未能及時還款，更累計違約利息共近11.83萬美元（約92.27萬港元）。

今年以來追討款項最大 累計利息近92萬

違約息率介乎7.50363厘至8.04413厘，並較可行息率高出3.5厘。同時，因為工銀亞洲處理追討時，亦涉及法律費用2.5萬港元。據該行向高院入稟，向大新華航空展開追討本金連利息、費用及尋求濟助。不過，根據今次入稟狀，未有透露今次貸款主要用途。

大新華航空本身為港航的小股東之一，該公司更於2011年港航增資過程中，持股比例達2.27%，及後在港航進一步增資過程中，其在港航所佔實際權益，攤薄至1.017%。

彭博社：海航擬沽瑞士飛機維修公司

此外，海航集團正陸續安排出售資產，根據彭博社報道表示，海航集團正安排出售瑞士蘇黎世的飛機維修公司SR Technics多數股權，並吸引空中巴士公司及海南省政府的興趣。

據報道，有關交易的協商仍在進行中，可能在幾個月內確定買家。現時除了海航持有SR Technics多數股權之外，阿布札比政府的投資基金Mubadala，仍保留SR Technics餘下20%股權。空巴、海南省政府、海航均對有關報道拒絕置評，海南省政府則未見回應。

上 / 下一篇新聞

內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
11月新貸1.39萬億按月倍升
11月新貸1.39萬億按月倍升
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
證監會：南向通實名制冀今年內實施
證監會：南向通實名制冀今年內實施
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
積金局與港銀結算公司合研結算系統
積金局與港銀結算公司合研結算系統
11月新能源車銷量 按年跌44%
11月新能源車銷量 按年跌44%
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
技術取勝：新華保險33元料有阻力
技術取勝：新華保險33元料有阻力
調查：75%港女介意女高男矮
調查：75%港女介意女高男矮
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
周顯：有錢人才可以食住等
周顯：有錢人才可以食住等
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
財團元朗東成里申建3848伙住宅
財團元朗東成里申建3848伙住宅
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市