海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟

明報記者 陳偉燊

未計大新華航空今次被工銀亞洲入稟追討款項，單是今年，該集團旗下多家公司，均先後被入稟追討款項及利息。當中旗下旅遊業務平台Zuji，便被利寶國際保險入稟提出清盤。但是在眾多被入稟追討款項個案中，以工銀亞洲入稟追討個案，涉款金額最大。

工銀亞洲的入稟狀顯示，大新華航空是於2016年9月14日，與該行訂立貸款額度，涉款逾539.63萬美元（約4209.11萬港元），及後再於2017年9月13日及2018年9月6日訂立補充協議，但是自今年8月30日至12月8日起，未能及時還款，更累計違約利息共近11.83萬美元（約92.27萬港元）。

今年以來追討款項最大 累計利息近92萬

違約息率介乎7.50363厘至8.04413厘，並較可行息率高出3.5厘。同時，因為工銀亞洲處理追討時，亦涉及法律費用2.5萬港元。據該行向高院入稟，向大新華航空展開追討本金連利息、費用及尋求濟助。不過，根據今次入稟狀，未有透露今次貸款主要用途。

大新華航空本身為港航的小股東之一，該公司更於2011年港航增資過程中，持股比例達2.27%，及後在港航進一步增資過程中，其在港航所佔實際權益，攤薄至1.017%。

彭博社：海航擬沽瑞士飛機維修公司

此外，海航集團正陸續安排出售資產，根據彭博社報道表示，海航集團正安排出售瑞士蘇黎世的飛機維修公司SR Technics多數股權，並吸引空中巴士公司及海南省政府的興趣。

據報道，有關交易的協商仍在進行中，可能在幾個月內確定買家。現時除了海航持有SR Technics多數股權之外，阿布札比政府的投資基金Mubadala，仍保留SR Technics餘下20%股權。空巴、海南省政府、海航均對有關報道拒絕置評，海南省政府則未見回應。