經濟
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首創批股「十供五」集逾25億 股價急插

【明報專訊】日前富力（2777）、首創（2868）罕有獲中證監放行發行H股，首創昨搶閘公布「十供五」方式發行近15.14億股，當中H股佔5.1億股，8.25億為內資股及1.79億非H股，籌25.46億元人民幣（約28.32億元），供股價1.87元，較股份周一收市價折讓達32.5%。

首創股價即失支持，昨插水11.91%，收報2.44元，曾低見2.41元。

同時，相隔逾一個月再有內房配股抽水。據銷售文件顯示，內房美的置業（3990）以先舊後新方式配售3100萬股，配售價為19.1元至19.3元，較今日收市價20.5元折讓5.85%至6.8%，籌約7640萬美元（約5.96億港元）。

文件顯示，配股所得將用作一般營運資金。中金為安排行。

在今年內房亦曾出現連環配股個案，包括藍籌內房華潤置地罕有地配股抽水67億元，以及寶龍地產亦以先舊後新方式，配售1.466億股，抽水集資7.8億元，並一度震散內房股價。

美的置業配股集資6億

昨日內房股則走勢分歧，三大藍籌內房中海外（0688）升2.52%、碧桂園（2007）升0.35%、潤地（1109）無升跌。龍頭股方面，融創（1918）及中國恒大（3333）分別要跌1.28%及2.33%。富力升1.35%、美的置業升1.49%。

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