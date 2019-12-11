證監會：南向通實名制冀今年內實施

港股實名制料明年初諮詢市場

對於本港多家上市公司被證監會勒令停牌，他表示指令公司停牌屬於嚴重的執法監管措施，指有關決定有適切原因，並經過詳細考慮。

他表示，本港數年前曾就設立類似「粉紅單市場（Pink Sheets）」的場外交易機制作出討論，惟當時未有任何結論，由於有關機制涉及的議題及架構較多，當局會適時檢視市場情况是否有所改變。此外，政府早前（4日）公布新一輪中小企紓困措施，其中證監會將豁免券商及持牌人士於2020至2021年度的牌照年費。雷添良估計證監會將損失大約1.2億元收入，由於交易所收入低於預期，目前證監會收入已錄得減少，預計今年會出現赤字，明年赤字更將加大。

雷續指出，未來證監會在支出方面將更加謹慎，且要視乎市場情况，相信現時財政狀况仍能支撐證監會短期的整體運作，期望市况回復正常後，有利本港交易所成交上揚，從而紓緩其財政壓力。