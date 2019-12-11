經濟
下一篇 上一篇

證監會：南向通實名制冀今年內實施

【明報專訊】證監會與中證監於去年9月，為滬港通、深港通北向通實施投資者識別碼制度，即俗稱的「實名制」，以助兩地監管機構監察。證監會主席雷添良昨日表示，期望在今年內實施南向通實名制，至於港股實名制，則會待南北實名制落實後再作處理，目前仍然在策劃當中，預料在明年初諮詢市場。

港股實名制料明年初諮詢市場

對於本港多家上市公司被證監會勒令停牌，他表示指令公司停牌屬於嚴重的執法監管措施，指有關決定有適切原因，並經過詳細考慮。

他表示，本港數年前曾就設立類似「粉紅單市場（Pink Sheets）」的場外交易機制作出討論，惟當時未有任何結論，由於有關機制涉及的議題及架構較多，當局會適時檢視市場情况是否有所改變。此外，政府早前（4日）公布新一輪中小企紓困措施，其中證監會將豁免券商及持牌人士於2020至2021年度的牌照年費。雷添良估計證監會將損失大約1.2億元收入，由於交易所收入低於預期，目前證監會收入已錄得減少，預計今年會出現赤字，明年赤字更將加大。

雷續指出，未來證監會在支出方面將更加謹慎，且要視乎市場情况，相信現時財政狀况仍能支撐證監會短期的整體運作，期望市况回復正常後，有利本港交易所成交上揚，從而紓緩其財政壓力。

上 / 下一篇新聞

內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準
11月新貸1.39萬億按月倍升
11月新貸1.39萬億按月倍升
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
積金局與港銀結算公司合研結算系統
積金局與港銀結算公司合研結算系統
11月新能源車銷量 按年跌44%
11月新能源車銷量 按年跌44%
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
技術取勝：新華保險33元料有阻力
技術取勝：新華保險33元料有阻力
調查：75%港女介意女高男矮
調查：75%港女介意女高男矮
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
周顯：有錢人才可以食住等
周顯：有錢人才可以食住等
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
財團元朗東成里申建3848伙住宅
財團元朗東成里申建3848伙住宅
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市