管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市

暫時由國務院獨資持股

本報翻查《天眼查》顯示，管網公司於12月6日成立，為國有獨資有限公司，全數由國務院持股，註冊資本200億元人民幣，未見設立分支機構。據國資委網頁訊息，國資委代表國務院履行管網公司出資人職責。此前有傳國資委將持有管網公司四成股權，另外六成由三大油企瓜分，但昨日有內媒指，此方案已被捨棄。

內地媒體《財經》報道指，管網公司籌備組於7月底成立，共7名成員，3名來自中石油（0857），來自中石化（0386）和中海油（0883）的各兩位，剛辭去中石油高管職務的張偉為籌備組組長。劃歸管網公司的資產大部分有定論，目前流傳注入管網公司的LNG（液化天然氣）站有5個、7個、9個，甚至超過9個，另主要劃撥省級管網予管網公司，估計過程需時半年至3年處理。標普發表報告預期，管網公司組建有助加快內地管網建設，依中國鐵塔（0788）的組建經驗，估計管網公司有望在3至5年內上市。

中石油及昆侖能源（0135）昨發公告指，已與管網公司就可能資產注入進行初步磋商，如若進行資產注入，將按適用法律及監管要求，並以公平公正及在市場化的原則下進行，適時公告。中石化及中石化冠德（0934）則表示，正與管網公司商討重組事宜，可能涉及到旗下相關原油、天然氣、成品油管網資產。