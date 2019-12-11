啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元

有散戶獲派63手 帳面賺32萬

散戶中最多有人豪擲1.3億元認購，最終獲配發63手啟明，若全以現金認購，全日帳面賺31.7萬元。若借九成孖展，以市面息率2.88厘計，減去孖展成本仍日進26萬元。至於基礎投資者如高瓴資本，認購1185.75萬股啟明，首日帳面更賺約1.2億元。今年首日成績喜人的新股，榜首仍屬年中上市翰森製藥（3692）（見表），首日收市每手賺逾萬元。近期則有熱炒新股魯大師（3601），上市首日股價飈升2.2倍。

JS環球招股兩天未足額

同日上市招商局商業房託（1503）表現未如理想，掛牌首日跌7.9%收報3.15元，每手1000基金單位，每手帳面蝕270元。招商局商業房託昨最高見3.29元，仍未能升穿招股定價3.42元。

現時有4新股同步進行招股，最吸金為中國保利集團旗下分拆的物管公司、保利置業（0119）同系公司保利物業（6049）。內地券商資料顯示保利物業兩日內錄得孖展約368億元。據本報查詢，本地券商輝立借出近200億元，耀才借出約80億元。保利物業公開發售計劃集資6.08億元，僅計孖展額，現已超購59.5倍。

再度上市的JS環球生活（1691）雖然削減集資額，但仍未能掀起認購熱潮。資料顯示，截至昨日，JS環球兩日孖展錄得約2億元，暫未足額。另一物管股時代鄰里（9928）孖展暫足額，錄得逾1億元。建築股泰林科建（6193）因規模細小亦吸得不少認購，借出孖展逾2億元，相當於公開發售超購19倍。

新股市場看似再度回歸活躍，不過分析認為，大市仍淡靜下，現時僅是轉而炒板塊。耀才證券行政總裁許繹彬表示，相信啟明醫療及保利物業引發熱購，是因今年醫療股及物管股均表現較好，無法反映新股整體回溫。