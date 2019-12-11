巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」

明報記者 馬迪帆

近年上市內銀A股先漲後跌（見表），其中於今年8月初上市的蘇州銀行（002966）表現較理想，掛牌首日股價便大漲44%，昨日收市價報8.72元，較發行價7.86元高出近11%。

今年8月上市蘇行首掛升44%

至於10月底掛牌的渝農商行（601077），掛牌首日升27%，惟在上市第十個交易日便潛水，昨日收報6.58元，仍較發行價7.36元下跌約11%。上月底（26日）掛牌的浙商銀行（601916），上市首日微升0.6%，次日便跌破發行價4.94元，昨日收市價報4.58元。

為避免首掛股價潛水，郵儲銀行是次為「托價」早做工夫。

而大股東中國郵政集團在早前表示，計劃以自有資金，在郵儲銀行上市後的12個月內擇機增持股份，增持金額不少於25億元，未設置價格區間。

根據公告，截至周一（9日）為止，郵政集團持有郵儲銀行A股558.48億股，佔已發行普通股總股份的64.79%（行使超額配售選擇權前）。在香港，新股上市首半年大股東都不能增持。

大股東承銷商預備近70億可入市

其次郵儲銀行上市穿着「綠鞋」，即在市價低於或等於發行價時，主要承銷商將利用「綠鞋機制」（即香港的超額配售權）入場購入股票，總資金量大約43億元。

而這亦意味着該行在上市初期，最少有約68億元護盤資金。

根據公開資料顯示，郵儲銀行於2007年成立，其前身為郵政儲蓄。該行於2016年9月在香港交易所（0388）發行H股，並於2017年8月計劃申請A股發行。

銀保監會及後於今年2月宣布，將郵儲銀行的機構類型定作「國有大型商業銀行」，國內銀行正式擴容為國有六大行。