中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中

保誠（2378）集團執行總裁韋立思（Mile Wells）認為，醫療保險產品可以是大灣區保險合作的一個開始點，居民在區內流動，亦有需要醫保跟隨。加強大灣區保險合作，其中一個方向是解決在香港的醫療保單在大灣區內賠付，現時已有相關金融科技協助。

保誠：醫保產品作大灣區合作試點

除保險通外，理財通亦在研究之列。金管局助理總裁（外事）陳維民昨日在同一場合表示，與內地監管機構討論相關問題時，對方相當重視市場的「穩定」，監管當局在問題發生時如何解決。

另外，理財通涉及個人投資者，內地需考慮如何保護投資者、選擇合適的投資產品、如何解決糾紛等問題。不過他相信，雙方可依據過往實行互聯互通的經驗，明白對方的顧慮，可以推出可行的方法。

此外，反修例風波引起的社會衝突持續半年，訪港內地旅客減少，內地訪客新做保單保費在第三季錄得29%的按季跌幅。張雲正表示，第四季按季仍有小幅下跌，惟幅度不如第三季大。因為年初保險增長理想，整年的變動不是特別多。

張雲正：內地客新保費料今季仍跌

張雲正表示，10月和11月社會衝突持續，續對內地訪客來港投保有影響。不過上周社會氣氛有所改善，若局勢可以持續緩和，保險活動便有機會回復正常。