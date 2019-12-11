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惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高

【明報專訊】近月中國地方國企的債券，以至地方政府的城投債發生多宗違約事件，引起市場關注。惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷表示，今年首11個月中國民企違約率升至4.9%的歷史新高，相比2014年大幅攀升，明年再融資需求高企加上經濟增長疲軟，預計明年民企違約率將保持約在4.9%的高水平。

黃筱婷表示，雖然民企佔發債數量和金額的比例均遠低於國企，不過民企佔違約發行人數量和違約債券本金金額，均超過80%。惠譽表示，今年首11個月已有54家中國企業的境內債券違約，違約率由2014年的0.17%升至1.19%，而違約債券的本金從2014年的13億元（人民幣．下同），升至今年首11個月的994億元。

惠譽報告指出違約情况惡化，因為政府過去在供給過剩的行業推出供給側改革和去槓桿措施，收緊了信貸供給，地方政府對債券違約有更大的容忍度，以及經濟增速放緩所致。另外，不少民企未能再融資，惟業務過度擴張令資產負債表過度膨脹，加上公司治理能力薄弱，導致債務出現違約。出現債務違約後，不少拖欠情况未得到解決，自2014年至2019年11月違約的債務發行人，有28%尚未進入破產程序或作出任何償付。惠譽指出，地方政府經常介入違約發行人與債權人的重組計劃談判，或拖延法律程序數年，地方政府和法院為保持就業和社會穩定，因此常傾向於重組多於清算，另外一些偏遠地區的法院缺乏亦處理債券違約的經驗。

呼和浩特城投債未按時兌付

發行人：因領導遭查資產凍結

此外，上周五（6日）爆出未能及時付息，由呼和浩特經濟技術發區投資開發集團發行的10億元的城投債「16呼和經開PPN001」，彭博社報道發行人在周一（9日）發出公告，指已兌付6800萬元利息和5.65億元回售本金，剩餘未兌付本金4.35億元，公司將全力確保在明年3月6日完成兌付。發行人解釋未能及時兌付，是因為發行人原主要領導涉案調查，資產被查封，導致公司不能及時處置資產，籌措資金所致。

相關字詞﹕城投債 債券違約 債務違約 債務 惠譽

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