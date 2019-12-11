11月新貸1.39萬億按月倍升

社融1.75萬億勝預期

社會融資規模當中，被視為影子銀行的委託貸款、信托貸款和未貼現銀行承兌匯票，11月減少1061億元，比去年跌幅收窄565億元；企業債券淨融資2696億元，按年少1222億元；地方政府專項債券融資淨減少1億元，按年少減331億元；非金融企業境內股票融資524億元，按年多324億元。

分析：回暖言之尚早

社融好過預期，不過星展銀行高級經濟師周洪禮指出，目前判斷經濟是否回暖尚言之過早，因為10月份社融數據過低，銀行雖有監管機構「窗口指導」放貸，但貸款流向大型國企，未必代表實際貸款需求上升，民企依然面對借貸難、借貸貴的問題。未來是否需要再降準刺激貸款，要視乎是否可與美國簽署首階段貿易協議，若沒有協議令貿易問題繼續困擾經濟，最遲也需要在明年1月降準。