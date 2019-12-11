經濟
下一篇

內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準

【明報專訊】國家統計局昨日公布11月居民消費價格指數（CPI）按年升4.5%，雖然高於市場預計的4.2%， 並為2012年1月以來最高，但主要推手仍然是豬肉價格，按月看豬價漲幅更已經從高位回落，CPI按月亦只升0.4%，升幅較前月放緩。同日公布的11月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅略有收窄，新增人民幣貸款及社會融資規模亦勝預期（見另文）。表現較佳的經濟數據，為明年春節前降準提供了政策空間。

明報記者 陳子凌

CPI按年升4.5%，主要受豬肉及鮮菜推動，豬肉價格按年升1.1倍，鮮菜價格由跌轉升3.9%。

豬肉價增幅按月大回落 短缺改善

但按月來看，非食品價格持平，食品價格升1.8%，升幅較10月回落1.8個百分點，其中豬肉價格只按月升3.8%，升幅明顯回落16.3個百分點，可見內地豬肉因供應緊張而價格急升的情况有較明顯改善，CPI按月升幅亦比10月回落0.5個百分點至0.4%，是6月以來首次按月升幅收窄，通脹壓力正在減退。

CPI 按月升幅收窄 通脹壓力減

交銀金融研究中心高級研究員劉學智表示，11月的豬價已經有所緩解，雖然明年1月春節錯位效應（因為2019年春節在2月，而2020年春節在1月）會干擾到CPI按年升幅可能更高，但春節後將回落，加上豬價已見頂，毋須過度擔憂通脹。

通脹風險降溫，對貨幣政策能否進一步寬鬆的影響也隨之減少，澳新銀行報告分析便指出，考慮到逆周期措施的需要，以及未來通脹放緩，預期人行於明年初春節前會降準0.5個百分點，以應付春節期間對資金的需求增加，以及地方政府專項債的發行。

澳新銀行：料人行春節前會降準

如果只是應付春節前的短期資金需要，2017年及2018年人行曾採用了臨時借貸便利（TLF）和臨時準備金動用安排（CRA），而日前人行增量續作了中期借貸便利（MLF），新增1125億元（人民幣，下同）流動性。可以說，人行有充足的貨幣工具解決春節資金缺口。

首輪中美貿易協議簽訂左右大局

不過，考慮到全國人大已經提前批出來年1萬億元規模的地方專項債，再加上降準的效果會滯後3個月至半年，在明年以穩為主的核心思想下，人行像今年1月初那樣全面降準亦非不可能，只是目前唯一的不確定因素，是首輪中美貿易協議會否於年底前簽訂，12月15日的新關稅又會否如期執行，這些都將左右中央在宏觀政策上的判斷。

相關字詞﹕人行 貨幣政策 通脹 降準 國家統計局 豬肉價格

上 / 下一篇新聞

11月新貸1.39萬億按月倍升
11月新貸1.39萬億按月倍升
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
惠譽：民企違約率4.9% 歷史新高
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
中國銀保監：跨境監管沙盒前期探索中
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
曾俊華：虛擬保險將打破傳統保險結構
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
巨資護航 郵儲行A股首掛僅升2% 最後一家回A國有大行 內媒形容「低空飛過」
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
啟明醫療首掛升逾三成 每手帳面賺5025元
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
招商房託首日潛水 信和酒店帳蝕1508萬
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
管網公司參照鐵塔 望3至5年內上市
證監會：南向通實名制冀今年內實施
證監會：南向通實名制冀今年內實施
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
首創批股「十供五」集逾25億 股價急插
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
老恒和突停牌 原大股東遭斬倉
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
海航系大新華航空被追4301萬 8月30日起無及時還款 遭工銀入稟
積金局與港銀結算公司合研結算系統
積金局與港銀結算公司合研結算系統
11月新能源車銷量 按年跌44%
11月新能源車銷量 按年跌44%
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
世貿上訴機制癱瘓 恐助長國家違規 特朗普阻撓任命 今只剩一名法官
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
觀望議息貿戰 道指早段偏軟
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
券商：iPhone出5G機 恐削4G機需求
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
劉思明：物管股受壓 碧桂園服務趁低吸
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
植耀輝：沙特全民皆股撐阿美
技術取勝：新華保險33元料有阻力
技術取勝：新華保險33元料有阻力
調查：75%港女介意女高男矮
調查：75%港女介意女高男矮
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
劉思明：併購成催化劑 紫金可追落後
周顯：有錢人才可以食住等
周顯：有錢人才可以食住等
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
湯文亮：大學儲備仍足 可暫不捐錢
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
上月三大辣稅13億 按月急跌46% 涉境外買家BSD挫六成 跌幅最勁
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
嘉湖本月44％成交呎價不足1萬
財團元朗東成里申建3848伙住宅
財團元朗東成里申建3848伙住宅
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
本月首10日一手250宗成交 月跌七成
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
戴德梁行：明年舖租料跌雙位
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市
施羅德料明年中美休戰 H股將跑贏A股 美科技股跑贏大市