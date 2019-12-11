內地通脹升幅放緩 料春節見頂 分析︰寬鬆空間增加 明年初或降準

明報記者 陳子凌

CPI按年升4.5%，主要受豬肉及鮮菜推動，豬肉價格按年升1.1倍，鮮菜價格由跌轉升3.9%。

豬肉價增幅按月大回落 短缺改善

但按月來看，非食品價格持平，食品價格升1.8%，升幅較10月回落1.8個百分點，其中豬肉價格只按月升3.8%，升幅明顯回落16.3個百分點，可見內地豬肉因供應緊張而價格急升的情况有較明顯改善，CPI按月升幅亦比10月回落0.5個百分點至0.4%，是6月以來首次按月升幅收窄，通脹壓力正在減退。

CPI 按月升幅收窄 通脹壓力減

交銀金融研究中心高級研究員劉學智表示，11月的豬價已經有所緩解，雖然明年1月春節錯位效應（因為2019年春節在2月，而2020年春節在1月）會干擾到CPI按年升幅可能更高，但春節後將回落，加上豬價已見頂，毋須過度擔憂通脹。

通脹風險降溫，對貨幣政策能否進一步寬鬆的影響也隨之減少，澳新銀行報告分析便指出，考慮到逆周期措施的需要，以及未來通脹放緩，預期人行於明年初春節前會降準0.5個百分點，以應付春節期間對資金的需求增加，以及地方政府專項債的發行。

澳新銀行：料人行春節前會降準

如果只是應付春節前的短期資金需要，2017年及2018年人行曾採用了臨時借貸便利（TLF）和臨時準備金動用安排（CRA），而日前人行增量續作了中期借貸便利（MLF），新增1125億元（人民幣，下同）流動性。可以說，人行有充足的貨幣工具解決春節資金缺口。

首輪中美貿易協議簽訂左右大局

不過，考慮到全國人大已經提前批出來年1萬億元規模的地方專項債，再加上降準的效果會滯後3個月至半年，在明年以穩為主的核心思想下，人行像今年1月初那樣全面降準亦非不可能，只是目前唯一的不確定因素，是首輪中美貿易協議會否於年底前簽訂，12月15日的新關稅又會否如期執行，這些都將左右中央在宏觀政策上的判斷。