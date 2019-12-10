美銀海景呎租59元 較高峰跌一半

美聯商業區域營業董事周永亨表示，美國銀行中心3301至02室，面積約3778方呎，以月租約22.3萬元租出，呎租約59元。據悉業主由去年12月開始放租，最初呎租叫價約110元，但鑒於近半年香港經濟飽受內憂外患夾擊，導致商廈買賣和租賃成交持續下跌，現時成交租金較一年前叫租下調46%。

上月呎價低見4.3萬 低高峰兩成

事實上，該廈呎租屢見新低，其中面積680方呎單位，亦於本月以呎租約70元租出，而資料顯示，美國銀行中心去年曾有單位以呎租約120元租出，創該廈新高。換言之，最新租金較高峰期大跌一半。

資料顯示，美國銀行中心除租金回落外，售價亦有所下挫，如面積1137方呎的2507室，上月初以4880萬元沽出，呎價約42,920元。業主最初叫價5500萬元，最終減價620萬元或11%售出。該廈2807至08室，今年4月曾以呎價53,800元易手，當時創下當時該廈歷史新高，同景觀單位現成交價回落約兩成。

永得利廣場相連戶減逾一成放售

此外，工貿物業叫價亦大減，中原（工商舖）工商部分區營業董事黎紹賢表示，葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座中層03、05及06室，為三相連單位，總面積約6467方呎，以意向呎價約5300元放售，涉及金額約3427萬元。據知，業主於半年前叫價每方呎約6000元，受市況影響，近期調低約11%至5300元水平冀吸引投資者承接。物業連租約形式出售，現每月收租近10萬元，租期至2021年，按此計算，租金回報約3.5厘。