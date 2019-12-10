「市區龍牀盤」首錄撻大訂

買家遭沒收12%訂金 損手42萬

上述AVA228位處深水埗大南街，總共提供160伙，由資深投資者盧華旗下公司發展，今年初推出至今累沽約152伙，佔項目單位總數約95%。

據成交紀錄冊顯示，項目首宗撻大訂單位為18樓D室，屬實用面積151方呎開放式戶，原於今年3月以354.5萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，料遭沒收12%訂金涉42.54萬元。

本月暫三撻訂 兩宗為納米樓

本月另一宗納米單位撻大訂，為莊士中國（0298）旗下屯門弦海，樓盤一個實用面積203方呎的開放式戶，原於今年6月以484.8萬元售出，但買家新近取消交易，預料遭沒收5%訂金涉逾24萬元。

換言之，本月新盤市場錄得的3宗撻訂，納米單位佔2個，比率約67%；至於11月新盤市場全月錄約32宗撻訂，納米單位佔6個，比率約19%。

對納米單位撻訂情况增加，利嘉閣研究部主管陳海潮認為，近期經濟數據顯示本港經濟步入哀退，失業率恐加快上升，部分買家因信心不足及擔心工作不穩定，又或財務安排出現問題而打退堂鼓。此外，《施政報告》公布將承做九成按保的樓價上限提高至800萬元，陳海潮不排除有納米單位買家，寧撻訂損手數十萬元，轉而購買面積較大單位。

恆大‧睿峰4日暫收260票

另一方面，上周以折實均呎22,309元首推86伙、並以首推單位近七成可承做九成按保的恒大（3333）長沙灣東京街恆大‧睿峰，收票反應仍然慢熱，市場消息指出，樓盤過去4日累積收約260張入票，超額認購兩倍。

恆大‧睿峰亦修訂價單，新增為購買實用面積408及416方呎兩房單位的買家，提供90%一按；最長還款期30年，首12個月只需供本金（免利息）、第13至24個月息率為P減2.5厘，之後全期P加3厘（P現以5厘計算）。