將軍澳本月首周20宗買賣 大跌六成

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，最新一宗成交位於新都城2期6座中層G室，實用面積363方呎，屬2房間隔，新近以636萬元成交，實呎17,521元。原業主於2007年以168萬元購入，持貨12年，帳面獲利468萬元，物業升值2.8倍。

粉嶺名都2房435萬 低市價一成

樓市前景仍未明朗，再有業主以低市價沽貨離場。中原分行區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺名都4座低層C室，實用面積376方呎，屬2房間隔，最新連租約以435萬元沽出，實呎11,569元，成交價低市價一成。

原業主於1996年以190萬元買入，持貨23年，帳面獲利245萬元，物業升值逾1.2倍。至於新買家，按現時租務，單位以月租10,500元獲承租，現可享租金回報率約2.9厘。

嵐山特色戶1950萬逆市破頂

不過，另一邊廂，亦有買家無懼市况，以高價入市。大埔鳳園嵐山新近錄得一宗逆市破頂成交。

市場消息指出，嵐山有複式戶以1950萬元沽出，成交價創屋苑二手市場新高。嵐山3座極高層G室，實用面積1720方呎，採複式設計，屬4房間隔，並連514方呎天台。原業主最初叫價2100萬元放售，經議價後，減價150萬元或7%，最終以1950萬元售出，實呎11,337元，成交價創屋苑二手新高。原業主早於2015年以約1617萬元買入，持貨4年，帳面獲利333萬元或21%。