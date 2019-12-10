經濟

香港地產

下一篇 上一篇

第一城2房月租跌穿萬元 低見9500元 屋苑一年新低

【明報專訊】臨近年底，為傳統租務淡季，市場接連錄得多宗低價租賃成交。其中，十大屋苑之一的沙田第一城，有2房戶月租跌穿1萬元租出，為屋苑一年新低；同時，有業主為盡快租出單位，擴大議價空間，而北角豪廷峰及九龍灣淘大花園均有2房戶在減價後以低市價租出。

明報記者 張允亭

樓市買賣氣氛轉淡同時，市場亦連錄多宗低價租賃成交。世紀21奇豐分行經理袁麗詩指，沙田第一城38座低層G室，實用面積304方呎，屬2房間隔，單位業主約一個月前叫價1.1萬元放租，為盡快租出單位，期後減價1500元或14%，新近以9500元獲承租，呎租31.3元，月租為屋苑一年以來新低。單位業主於2013年以315萬元買入，持貨6年，現享租金回報率約3.6厘。據了解，現時屋苑租盤放盤量有逾60個，部份業主下調叫價以便盡快租出。

豪廷峰2房月租2.6萬 低過4年前

市况前景未明下，個別屋苑租金隨着樓價從高位回落。而北角豪廷峰受周邊新屋苑競爭影響，租金水平亦受壓。

中原高級分區營業董事劉遠青指，豪廷峰2座高層D室，實用面積573方呎，2房間隔，業主早於數月前叫價3萬元放盤，惟未能獲承租，為免單位丟吉過年，遂將叫價調低4000元或13%，最終以2.6萬元租出，呎租45.4元，成交租金低市價7%。

據悉，該單位對上曾於2015年以月租2.8萬元租出，而新租約亦較4年前低7%。單位業主於2009年8月以646萬元買入單位，持貨10年，現享租金回報率約4.8厘。另外，屋苑現時約有13個租賃放盤，並以3房戶為主。

與此同時，九龍灣指標屋苑淘大花園亦有2房戶減價租出。利嘉閣聯席董事鮑允中表示，淘大花園F座中層3室，實用面積375方呎，屬2房間隔，業主叫價1.6萬元放租，期後下調2000元或13%，最新以1.4萬元租出，呎租約37.3元，成交租金低市價5%。

淘大2房低市價5%租出

上址原業主於2017年12月以約556萬元購入，現將單位租出，可獲逾3厘租金回報率。據悉，屋苑現時約有60個租盤，租金入場費由1.3萬元起。

香島3房3.8萬 回報2.2厘

另外，以大單位為主的筲箕灣香島，最新有3房戶以3.8萬元獲承租。美聯分行區域經理佘錦驊指，香島1座中層C室，實用面積1017呎，屬3房1套連工人套房間隔，新近以月租3.8萬元獲外區客承租，呎租37.4元。業主於2017年3月份以約2098.7萬元買入，持貨2年，現將單位租出，租金回報約2.2厘。

相關字詞﹕香島 淘大花園 豪廷峰 沙田第一城

上 / 下一篇新聞

年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金
年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金
余偉文：金管局有力維持金融穩定
余偉文：金管局有力維持金融穩定
匯豐推亞洲首批綠色零售存款證
匯豐推亞洲首批綠色零售存款證
富力獲准發H股 內房股升幅顯著
富力獲准發H股 內房股升幅顯著
啟明醫療凍資800億 JS環球捲土重來
啟明醫療凍資800億 JS環球捲土重來
零售協會：三成商戶未來半年或裁員 料涉約5600人 11%受訪企業直言將結業
零售協會：三成商戶未來半年或裁員 料涉約5600人 11%受訪企業直言將結業
JOYCE停牌 或重提私有化
JOYCE停牌 或重提私有化
呼和浩特10億城投債瀕爆煲 市政府救亡
呼和浩特10億城投債瀕爆煲 市政府救亡
「炒房」換主管 匯控：為推進下階段策略
「炒房」換主管 匯控：為推進下階段策略
花旗調查：放寬按保後 樓市淡友比例降
花旗調查：放寬按保後 樓市淡友比例降
酷派股價飈六成 澄清扭虧僅CEO個人觀點
酷派股價飈六成 澄清扭虧僅CEO個人觀點
恒生：手機取籌明年擴至76家
恒生：手機取籌明年擴至76家
國家管網公司成立 料明年注入資產 三桶油股價上揚 城市燃氣股齊回吐
國家管網公司成立 料明年注入資產 三桶油股價上揚 城市燃氣股齊回吐
勢推動三桶油人事更替
勢推動三桶油人事更替
聯儲局前主席沃爾克逝世 服務30年 享年92歲 曾推出「沃爾克規則」
聯儲局前主席沃爾克逝世 服務30年 享年92歲 曾推出「沃爾克規則」
G20：阿里等科技巨企須分享數據
G20：阿里等科技巨企須分享數據
日上季GDP 上修至1.8%
日上季GDP 上修至1.8%
陳茂峰：政府唱衰香港經濟的迷思
陳茂峰：政府唱衰香港經濟的迷思
張兆聰：中央壓價趨狠 藥股難維持高位
張兆聰：中央壓價趨狠 藥股難維持高位
金曹：Pair Trade的兩個策略
金曹：Pair Trade的兩個策略
技術取勝：金斯瑞18元料有承接
技術取勝：金斯瑞18元料有承接
長和急澄清：馬世民不代表集團
長和急澄清：馬世民不代表集團
AFF下月如常舉行 耶倫來港任演講嘉賓
AFF下月如常舉行 耶倫來港任演講嘉賓
劉思明：中型內房發力 留意金茂
劉思明：中型內房發力 留意金茂
周顯：巿况難頂 適者生存
周顯：巿况難頂 適者生存
湯文亮：1分鐘賺1000萬的悲慘故事
湯文亮：1分鐘賺1000萬的悲慘故事
將軍澳本月首周20宗買賣 大跌六成
將軍澳本月首周20宗買賣 大跌六成
「市區龍牀盤」首錄撻大訂
「市區龍牀盤」首錄撻大訂
「鬼王」潘紹聰換樓 3606萬購龍譽特色戶
「鬼王」潘紹聰換樓 3606萬購龍譽特色戶
美銀海景呎租59元 較高峰跌一半
美銀海景呎租59元 較高峰跌一半
上月二手居屋逼400宗 5個月新高
上月二手居屋逼400宗 5個月新高