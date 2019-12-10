第一城2房月租跌穿萬元 低見9500元 屋苑一年新低

明報記者 張允亭

樓市買賣氣氛轉淡同時，市場亦連錄多宗低價租賃成交。世紀21奇豐分行經理袁麗詩指，沙田第一城38座低層G室，實用面積304方呎，屬2房間隔，單位業主約一個月前叫價1.1萬元放租，為盡快租出單位，期後減價1500元或14%，新近以9500元獲承租，呎租31.3元，月租為屋苑一年以來新低。單位業主於2013年以315萬元買入，持貨6年，現享租金回報率約3.6厘。據了解，現時屋苑租盤放盤量有逾60個，部份業主下調叫價以便盡快租出。

豪廷峰2房月租2.6萬 低過4年前

市况前景未明下，個別屋苑租金隨着樓價從高位回落。而北角豪廷峰受周邊新屋苑競爭影響，租金水平亦受壓。

中原高級分區營業董事劉遠青指，豪廷峰2座高層D室，實用面積573方呎，2房間隔，業主早於數月前叫價3萬元放盤，惟未能獲承租，為免單位丟吉過年，遂將叫價調低4000元或13%，最終以2.6萬元租出，呎租45.4元，成交租金低市價7%。

據悉，該單位對上曾於2015年以月租2.8萬元租出，而新租約亦較4年前低7%。單位業主於2009年8月以646萬元買入單位，持貨10年，現享租金回報率約4.8厘。另外，屋苑現時約有13個租賃放盤，並以3房戶為主。

與此同時，九龍灣指標屋苑淘大花園亦有2房戶減價租出。利嘉閣聯席董事鮑允中表示，淘大花園F座中層3室，實用面積375方呎，屬2房間隔，業主叫價1.6萬元放租，期後下調2000元或13%，最新以1.4萬元租出，呎租約37.3元，成交租金低市價5%。

淘大2房低市價5%租出

上址原業主於2017年12月以約556萬元購入，現將單位租出，可獲逾3厘租金回報率。據悉，屋苑現時約有60個租盤，租金入場費由1.3萬元起。

香島3房3.8萬 回報2.2厘

另外，以大單位為主的筲箕灣香島，最新有3房戶以3.8萬元獲承租。美聯分行區域經理佘錦驊指，香島1座中層C室，實用面積1017呎，屬3房1套連工人套房間隔，新近以月租3.8萬元獲外區客承租，呎租37.4元。業主於2017年3月份以約2098.7萬元買入，持貨2年，現將單位租出，租金回報約2.2厘。