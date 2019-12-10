湯文亮：1分鐘賺1000萬的悲慘故事

廢話少說，話說十幾年前CY還未做特首，依然在地產測量師界搵食的時候，他的同事到我公司介紹一個由英國業主持有的香港甲廈頂層樓盤，是一層不是一個單位，當日我不在公司，我家姐接見他們，知道業主要價1億，立刻表示沒有問題，叫CY同事立刻做臨時合約，嚇到CY同事以為開錯價，表示要再做調查，不能即時做合約，被我家姐鬧了一餐。

招標出價有竅門

當我回公司知道整件事之後，立刻打電話給CY，佢表示價錢已經達到業主要求，而他亦覺得是市價，英國業主亦同意出售，不過為了公平起見，他打算做招標，底價不是1億元，而是9500萬元，我覺得很合理，當日是星期二，星期五開標，我話入標冇問題，不過要有條件，入標的公司最多可以派兩個人睇開標，而且當中標價超過底價之後，業主一定要賣，更加不能要求賣家加價，CY話合理，於是便輪到我要考慮出價。

我同家姐講打算出9800萬元，她有多少不明白，她已經出價1億，業主仍然唔肯賣，現在9800萬元又如何可以買到？這就是問題的關鍵所在，如果我們出價1億另加2000萬，即使買得到，CY同事就會領功話好彩當時沒有接受我家姐的出價，英國業主就算可以賣更高價錢都唔會開心，他認為CY沒有盡力幫他，如果出價9800萬而又可以買到的話，CY可以同英國業主講我們當時的出價已經最高，在職業道德上可以交足功課，我家姐當然明白。

轉手即賺1000萬 或累中介被業主鬧

開標當日，業主專程由英國來港，除了我們之外，其他幾支標都是略高於底價，只需要一分鐘就完成交易，當我離開會議室的時候，外面等候的同事話有買家願意加價1000萬買我們剛剛買入的樓層，我話不能夠，如果我即賺1000萬，CY就一定會被英國業主鬧，最低限度都會話佢沒有職業操守。好彩我冇賣，那個物業我們收了十幾年租，現值6億元，如果我一分鐘賺1000萬，這一定是一個相當悲慘的故事。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]