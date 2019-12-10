周顯：巿况難頂 適者生存

我心想﹕「邊度係呀？雖然無乜成交，但係都唔係跌好多啫！」

他身邊有名測量師補充說﹕「他指的是20萬元一呎的豪宅跌得好急，因為連1厘的回報都無，梗係無人買啦！」

我又想﹕「你賣緊間house三十幾萬一呎，又唔見你減價？」

周六同某名會員吹水，她說自己做緊嗰間物業代理公司裁員，準備裁三分之一。

我嚇了一跳，這間嘢的員工有幾千人，咁咪好大鑊？問她會不會輪到她，她說，現在未炒，不過出年年頭都好難免了。

幾份工夾埋一份 維持生計

我說，現在生逢亂世，正正經經做份工，已經無辦法生存，你睇下某名年輕人，被基金公司裁員之後，成年都搵不到嘢做，唯有打份part time，在網上賣衛生巾，炒下股票，幾份工夾埋一份，勉強維持生計。而家這種做法，先至係正路，先至有生存能力，就算係打仗，都餓不死他。不如咁啦！你去諗下有乜生意路數，我一定盡力幫助你，通常撞得十次八次失敗，就會找到一個商機㗎啦！

我還舉了一個例子，在我樓下的一家物業代理公司，居然劏了半間舖去做中醫；又有一家物業代理，只有一格小舖位，貼滿了租盤，自己永遠不在店內，有事打電話找她，估計她另有一份職業。這些人的生存能力就很高了！

不過，跑馬地有間皮草店，20年來都在減價，減到今日，終於頂不順，執了笠。由此可見，現在的市况，的確極之難頂。

[周顯 投資二三事]