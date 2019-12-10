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劉思明：中型內房發力 留意金茂

【明報專訊】港股表現牛皮，內房股繼續受到追捧，成為少數的亮點；中型內房股升勢凌厲，綜合發展商金茂（0817）可以留意。

恒指高開後一度倒跌，曾跌66點、低見26,432點回升，最多升119點回順，午後大部分時間26,500點爭持，收報26,494點，跌3點；國指升不足1點。大市成交650億元，低於60天平均一成多。據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為48比52，大市好壞參半，買賣盤均沒有優勢，整體相當牛皮。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業的升跌亦各佔一半，大部分變動不大，有八成的變幅（升或跌）小於1%；醫藥保健跌1.61%表現最差，其次燃氣供應、農業及水務、食物飲品跌約1%。上升行業中，內房升逾2%、有九成股份上升，表現出眾；工業製品約升約1%，有八成股份上升，兩數據都僅次內房。

中型內房股今年表現勝龍頭

近期提到的世房（0813）、融創（1918）、合景泰富（1813）保持強勢；世房再創上市新高，融創守住40元支持向上，逼近今年收市高位43.55元；合景泰富更頭也不回挑戰10元阻力。不過，代表大型內房的恒生內地地產指數，逼近7月反彈高位，仍有待突破。

中型內房股發力，恒生中型股指數中，內房股奧園（3883）、時代中國（1233）、新城發展（1030）、金茂（0817）今年迄今升超過五成，領先於同業。奧園已創出新高，時代中國、新城發展攀升；金茂經過1個月多調整，隨時完成整固展開升浪。

金茂全年銷售近達標 明年增長可人

金茂並非純地產發展商，公司定位為城市營運商，除了物業開發，包括商務租賃、零售商業運營及酒店項目；優勢是可以藉着與地方政府合作發展，以較低成本取得大規模土地，並且可以規劃開發及項目增值，提高盈利能力及持續發展。

公司今年首11個月簽約銷售額達1480億人民幣，幾乎已完成全年目標1500億；明年銷售目標料增長超過三成達2000億。近年公司積極增加土儲，足夠未來多年發展；作為央企，在融資方面具有優勢，而較早前引入平保、新華人壽為策略股東，有助增強資本及產業合作。

倘升穿5.5元調整料完結

股價方面，金茂上月升至5.7元高位回落，並於5.2元找到支持，形成三角整固形態；一旦升穿5.5元料可結束調整，展開升浪；現階段可待向上突破或回軟入市，止蝕位放在50天線（現約5.2元）。

[劉思明 數據尋寶]

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