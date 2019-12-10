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張兆聰：中央壓價趨狠 藥股難維持高位

【明報專訊】恒指昨日牛皮悶局，最終跌3點，成交金額縮減至650億元。臨近年尾假期氣氛濃厚，加上仍有12月15日貿易談判死線，市場買賣兩閒，強勢板塊有內房股，融創（1918）升逾4％，但一些前期炒作復蘇的板塊如汽車股回吐，醫藥股也擔心新政策而大瀉。筆者原認為醫藥股只要研發能力強，便可抵消中央新政帶來藥價下調的影響，問題是中央壓價力度愈來愈強，新藥在醫保談判中也被劈價。藥企中長期盈利能否續向好現重大變數，未必能維持在高位區間波動。

內房股落鑊，多隻股份升幅超過3％。行業消息不多，若說11月份銷售數字強勁，筆者估計已反映在股價上，例如融創11月銷售額暴漲48％，上周五股價反應正面但也有點衝高回落。市場炒作的相信是政治局明年經濟工作部署中，三大任務和六穩全都不涉及房地產。一直以來，房地產就被妖魔化，只要中央一提及都不是好事，多屬加碼調控，限購限售等。明年不在中央重點計劃中，以內房股僅中單位數字市盈率，自然有水位炒上，再加上行業格局明顯呈上大壓小，龍頭房企有巨大併購空間，資金都積極湧入。但短線累積升幅相當大，昨日也見開始炒作一些大落後股份例如富力（2777），但抽升至高位14.02元後，最終收13.34元，回落速度幅度相當快和大，投機味道很濃，高追有風險。

富力抽高急回 高追有風險

汽車股受壓，吉利（0175）、華晨（1114）均跌逾3％。吉利11月銷售不差，11月總銷量按年增1%至14.32萬部，按月上升約10%，按年則升1％。單月銷量逾14萬輛已貼近2017年時的高位，市場卻趁好消息拋售，或意味投資者對復蘇力度較為審慎，升至現水平寧先沽貨獲利。另一自主品牌長汽（2333）表現較弱，11月份銷售量11.52萬輛，按年下跌13.08％。汽車銷售整體情况是波動，未見持續按年甚至按月回升。當市場確認內地汽車業步入存量市場階段，汽車股估值將與國際同業貼近，市盈率介乎7倍至9倍。

「突然死亡」制 藥企投標價趨降

醫藥股重挫，報道指內地醫藥界上周五召開的第三輪帶量採購座談會期間，新的集採規則流出，此輪中標企業數量將採取淘汰機制，總體上採取「n-1」中標，即3家中2家，5家中4家，最多6家中標，最低價中標的企業，可以優先選擇全國2至3個省，其他中選企業按價格高低輪流選擇其餘省份。集採政策本就令競爭非常激烈，藥企的盈利已變得非常微薄，現在還要來個「突然死亡」制，藥企投標價料進一步下降。中央可節省大量醫療開支是唯一贏家，民眾似乎也能即時受惠。但醫保談判令很多新藥都大減價，集採制度下，常用藥、仿製藥價格又大減。即使一些研發很強的藥企仍有議價、盈利能力，但幾輪競投已可看到中央愈來愈狠，藥企是否仍願意不斷投入資源研發新藥？

幾家大藥企短期盈利會有多大影響仍是未知數，但從股價來看，本港上市的都愈來愈似轉勢向下。一個很簡單的問題，當客戶只得政府，政府又不斷出手壓低藥價，並且力度愈來愈狠，投資者是否仍願意給予30倍、甚至60倍的估值？

[張兆聰 還看今朝]

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