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經濟
2019年12月10日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金
余偉文：金管局有力維持金融穩定
匯豐推亞洲首批綠色零售存款證
富力獲准發H股 內房股升幅顯著
啟明醫療凍資800億 JS環球捲土重來
零售協會：三成商戶未來半年或裁員 料涉約5600人 11%受訪企業直言將結業
JOYCE停牌 或重提私有化
呼和浩特10億城投債瀕爆煲 市政府救亡
「炒房」換主管 匯控：為推進下階段策略
花旗調查：放寬按保後 樓市淡友比例降
酷派股價飈六成 澄清扭虧僅CEO個人觀點
恒生：手機取籌明年擴至76家
國家管網公司成立 料明年注入資產 三桶油股價上揚 城市燃氣股齊回吐
勢推動三桶油人事更替
聯儲局前主席沃爾克逝世 服務30年 享年92歲 曾推出「沃爾克規則」
G20：阿里等科技巨企須分享數據
日上季GDP 上修至1.8%
陳茂峰：政府唱衰香港經濟的迷思
張兆聰：中央壓價趨狠 藥股難維持高位
金曹：Pair Trade的兩個策略
技術取勝：金斯瑞18元料有承接
長和急澄清：馬世民不代表集團
AFF下月如常舉行 耶倫來港任演講嘉賓
劉思明：中型內房發力 留意金茂
周顯：巿况難頂 適者生存
湯文亮：1分鐘賺1000萬的悲慘故事
第一城2房月租跌穿萬元 低見9500元 屋苑一年新低
將軍澳本月首周20宗買賣 大跌六成
「市區龍牀盤」首錄撻大訂
「鬼王」潘紹聰換樓 3606萬購龍譽特色戶
美銀海景呎租59元 較高峰跌一半
上月二手居屋逼400宗 5個月新高
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技術取勝：金斯瑞18元料有承接
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【明報專訊】紫金逼3.2元阻力回順（圖）
中遠海運6.5元沽壓重（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金
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