金曹：Pair Trade的兩個策略

8月中恒指跌到25,200點水平時，到現在大概是80個交易日，南向資金已有超過1500億元人民幣流入，即平均每天約20億港時元買盤，可說是對港股的重大支持力量。

跌至25200點見北水南下「維穩」

現時恒生指數在26,500點找到支持，可能基金經理盡量守住2019年的升勢，不想偏離50日均線約26,640點水平，從港交所每星期公布的十大期指市場參與者持倉合約，仍然見到淨淡倉多於8000張，比10月、11月只有4000多張淡倉高。8000張期指×26,500點×每點50元，即有大戶使用期指對冲多於106億港元的股票組合。

如果大戶在25,000點買入恒生指數成分股組合，可以沽出約8000張期指鎖定了升到26,500點時這1500點利潤，不需要立刻沽出大量現貨壓低股價，這是一個常見的買現貨、沽期貨配對交易（Pair Trade），或叫「套期保值」，持有期貨淡倉主要作用是對冲股票下行風險而不是想壓低股價獲利。

可能就算是大戶也比較擔心美中貿易戰會擦槍走火，需要為下行風險買保險。

另一種Pair Trade方法是同時沽期指但買入非恒生成分股的強勢股，如阿里巴巴（9988）、美團（3690）、金山軟件（3888）等等，這是對冲基金常用的買強沽弱方法，只要市場繼續有買盤支持，強者愈強，弱者愈弱，可以加碼買強勢股但繼續沽空期指，只要等到期指再次跌到重要支持位，例如8月時的25,200點水平，再沽期指的風險增加，就可以平期指淡倉套利。

最近一年升幅最大股份及引伸波幅。舜宇光學（2382）引伸波幅38%表示期權莊家預期一季正常調整可見引伸波幅的一半約19%。阿里11月上市，不足一個月升了18%。

[金曹 期權制勝]