金曹：Pair Trade的兩個策略

【明報專訊】美國鷹派抬頭，眾議院、參議院及白宮上上下下都瀰漫着反華情緒，對中國進口商品增加關稅、華為等科技公司放入實體清單，先後通過台灣軍售，香港人權及維吾爾人權法案等等。單單看新聞可能會讓人人心惶惶，但恒指跌到25,200點即大概10倍市盈率後，明顯見到有買盤支持。可能現時金融市場已累積了一定的長線強積金及港股通南向資金買盤「維持秩序」，機構投資者當港股下跌到價值區會買入增持，操作上跟散戶不同。
8月中恒指跌到25,200點水平時，到現在大概是80個交易日，南向資金已有超過1500億元人民幣流入，即平均每天約20億港時元買盤，可說是對港股的重大支持力量。
跌至25200點見北水南下「維穩」
現時恒生指數在26,500點找到支持，可能基金經理盡量守住2019年的升勢，不想偏離50日均線約26,640點水平，從港交所每星期公布的十大期指市場參與者持倉合約，仍然見到淨淡倉多於8000張，比10月、11月只有4000多張淡倉高。8000張期指×26,500點×每點50元，即有大戶使用期指對冲多於106億港元的股票組合。
如果大戶在25,000點買入恒生指數成分股組合，可以沽出約8000張期指鎖定了升到26,500點時這1500點利潤，不需要立刻沽出大量現貨壓低股價，這是一個常見的買現貨、沽期貨配對交易（Pair Trade），或叫「套期保值」，持有期貨淡倉主要作用是對冲股票下行風險而不是想壓低股價獲利。
可能就算是大戶也比較擔心美中貿易戰會擦槍走火，需要為下行風險買保險。
另一種Pair Trade方法是同時沽期指但買入非恒生成分股的強勢股，如阿里巴巴（9988）、美團（3690）、金山軟件（3888）等等，這是對冲基金常用的買強沽弱方法，只要市場繼續有買盤支持，強者愈強，弱者愈弱，可以加碼買強勢股但繼續沽空期指，只要等到期指再次跌到重要支持位，例如8月時的25,200點水平，再沽期指的風險增加，就可以平期指淡倉套利。
最近一年升幅最大股份及引伸波幅。舜宇光學（2382）引伸波幅38%表示期權莊家預期一季正常調整可見引伸波幅的一半約19%。阿里11月上市，不足一個月升了18%。