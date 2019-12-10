經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ
下一篇 上一篇

陳茂峰：政府唱衰香港經濟的迷思

【明報專訊】外國友人來訪，多年不見，難得一聚。彼此問候近况，友人突然問我，香港的經濟數據不是很差，為什麼特區政府說香港經濟很嚴峻？反送中事件發展到現在的逆權運動，雖然打擊香港經濟，但影響範圍很局限、幅度很有限。外圍經濟只是放緩，不是進入衰退周期，來年環球經濟不會太差。而且全世界政府慣性是報喜不報憂，粉飾政績。香港特區政府卻反其道，他不理解。

老革命遇着新問題，我即時啞口無言，對不上話來，只能馬虎的回應，說事件曠日持久，政府堅持不退讓，不答應民間訴求，運動沒有終結之勢。政府要市民大眾知道，如此下去，大家都要過緊日子。政府這招，是倒迫老百姓與抗爭者割席。友人即時反應：「這樣的政府不聽民意，與民為敵，在別的地方早已給轟下台。你那猜想，也太高估政府智慧、低估民間的共識吧！」我苦笑告訴友人，整個國家領導層都在撐特區政府，林鄭的管治班子堅不可破，固若金湯。

資本家不願投資 經濟放慢主因

從資料看，香港經濟差強人意，與特首和財政司長所形容的經濟蕭條，大相逕庭。香港今年的經濟停濟不前，有環球大氣候和本地小氣候的原因。大氣候是中、美兩國經濟放慢，香港無法獨善其身。小氣候是社會動盪，影響旅遊相關行業，也影響資本家的再投資意欲，但不影響香港內需行業。如果細心閱讀第三季度本地生產總值的統計資料（報告和資料可以在政府統計處網站和香港政府一站通找到），第三季的GDP總值是較第一、二季度多，（即QoQ比是升了0.4%），但較去年第三季少（所以YoY是跌了0.5%）。今年首3個季度的GDP名義增長，較去年同期是升了2.17%；只是在調整通脹後，實質增長變成-0.65%。GDP各環節，下跌最厲害的是固定資本形成總額（Gross domestic fixed capital formation，佔GDP近20%份額），YoY跌16.3%（上季已經跌10.8%）；特別是投放在機器、設備及知識產權產品的開支，YoY下跌 26.6%（第二季已跌12.1%）。簡單說，就是資本家不願意投資（包括建築），才是香港經濟放慢的主因。

樓市不跌 港經濟不會差

如果看大家最關心的經濟寒暑表——香港樓價更有啟發。房屋是不動產，搬不走，只可以在當地買賣，最能反映一個地方的經濟環境。樓市不跌，香港經濟就不差，這是鐵律。今天一手樓價依然迭創新高、超額認購，二手樓價居高不下（成交繼續萎縮），雙辣招仍然未廢，政府賣地底價不減（仍是高地價，寧可收回不減價）。林鄭提出的八成、九成按揭安排，目的是讓年輕中產容易上樓，乖乖做樓奴，不要上街鬧事，是翻炒40多年前港督麥理浩的舊橋，而不是什麼救樓市。香港私人樓宇自2004至今供需失衡，形成剛性需求，供應不大量增加，樓價不能大跌。

然則特區政府為什麼要唱衰香港。木宰羊。請教高明，有以賜知，為盼。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金
年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金
余偉文：金管局有力維持金融穩定
余偉文：金管局有力維持金融穩定
匯豐推亞洲首批綠色零售存款證
匯豐推亞洲首批綠色零售存款證
富力獲准發H股 內房股升幅顯著
富力獲准發H股 內房股升幅顯著
啟明醫療凍資800億 JS環球捲土重來
啟明醫療凍資800億 JS環球捲土重來
零售協會：三成商戶未來半年或裁員 料涉約5600人 11%受訪企業直言將結業
零售協會：三成商戶未來半年或裁員 料涉約5600人 11%受訪企業直言將結業
JOYCE停牌 或重提私有化
JOYCE停牌 或重提私有化
呼和浩特10億城投債瀕爆煲 市政府救亡
呼和浩特10億城投債瀕爆煲 市政府救亡
「炒房」換主管 匯控：為推進下階段策略
「炒房」換主管 匯控：為推進下階段策略
花旗調查：放寬按保後 樓市淡友比例降
花旗調查：放寬按保後 樓市淡友比例降
酷派股價飈六成 澄清扭虧僅CEO個人觀點
酷派股價飈六成 澄清扭虧僅CEO個人觀點
恒生：手機取籌明年擴至76家
恒生：手機取籌明年擴至76家
國家管網公司成立 料明年注入資產 三桶油股價上揚 城市燃氣股齊回吐
國家管網公司成立 料明年注入資產 三桶油股價上揚 城市燃氣股齊回吐
勢推動三桶油人事更替
勢推動三桶油人事更替
聯儲局前主席沃爾克逝世 服務30年 享年92歲 曾推出「沃爾克規則」
聯儲局前主席沃爾克逝世 服務30年 享年92歲 曾推出「沃爾克規則」
G20：阿里等科技巨企須分享數據
G20：阿里等科技巨企須分享數據
日上季GDP 上修至1.8%
日上季GDP 上修至1.8%
張兆聰：中央壓價趨狠 藥股難維持高位
張兆聰：中央壓價趨狠 藥股難維持高位
金曹：Pair Trade的兩個策略
金曹：Pair Trade的兩個策略
技術取勝：金斯瑞18元料有承接
技術取勝：金斯瑞18元料有承接
長和急澄清：馬世民不代表集團
長和急澄清：馬世民不代表集團
AFF下月如常舉行 耶倫來港任演講嘉賓
AFF下月如常舉行 耶倫來港任演講嘉賓
劉思明：中型內房發力 留意金茂
劉思明：中型內房發力 留意金茂
周顯：巿况難頂 適者生存
周顯：巿况難頂 適者生存
湯文亮：1分鐘賺1000萬的悲慘故事
湯文亮：1分鐘賺1000萬的悲慘故事
第一城2房月租跌穿萬元 低見9500元 屋苑一年新低
第一城2房月租跌穿萬元 低見9500元 屋苑一年新低
將軍澳本月首周20宗買賣 大跌六成
將軍澳本月首周20宗買賣 大跌六成
「市區龍牀盤」首錄撻大訂
「市區龍牀盤」首錄撻大訂
「鬼王」潘紹聰換樓 3606萬購龍譽特色戶
「鬼王」潘紹聰換樓 3606萬購龍譽特色戶
美銀海景呎租59元 較高峰跌一半
美銀海景呎租59元 較高峰跌一半
上月二手居屋逼400宗 5個月新高
上月二手居屋逼400宗 5個月新高