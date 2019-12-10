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G20：阿里等科技巨企須分享數據

【明報專訊】成員包括20國集團（G20）經濟體的金融穩定委員會（FSB）警告，銀行業面臨的下一個重大威脅，是擁有大量用戶數據的科技巨擘，迅速向金融服務轉型，令Google、亞馬遜、阿里巴巴等相對於銀行業享有不公平的優勢。FSB建議，歐洲以及其他地區的銀行業者，目前需要向希望提供競爭性支付服務的第三方金融科技（fintech）公司分享客戶數據，因此要求大型科技公司同樣分享數據也是合理的。

「嚴密監控」大型科企轉型金融服務

由聯儲局金融監管副主席夸爾斯（Randal Quarles）主持的FSB發表報告指出，科技巨頭擴展金融業務，為金融穩定、競爭和數據私隱帶來問題，建議要「嚴密監控」大型科技公司向金融服務轉型，以防銀行業的盈利能力受損。報告稱，科技巨頭跨進金融業的現象，在多數國家仍只是起步，但在中國卻相當普遍。

FSB稱，微軟、亞馬遜、eBay、百度、蘋果、facebook（fb）和騰訊等擁有龐大數據庫，當中一些公司也提供資產管理、支付和貸款服務。以亞馬遜、fb、eBay、支付寶和Google為例，它們已在盧森堡、愛爾蘭及立陶宛等歐盟國家獲得支付相關牌照，只是尚未建立起較大規模。

FSB指出，科技巨頭從社交平台等取得的消費者數據，加上科技業界透過融資而獲得的大量資金，可助科技巨企在金融業迅速發展。

（綜合報道）

[國際金融]

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