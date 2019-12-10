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聯儲局前主席沃爾克逝世 服務30年 享年92歲 曾推出「沃爾克規則」

【明報專訊】1980年代擔任聯儲局主席的沃爾克（Paul Volcker）逝世，終年92歲。他為民主及共和黨政府服務近30年，引領貨幣政策，並監督國家金融體系。他在1980年代化解了失控的通脹，確立了保持聯儲局獨立的重要性。至2009年時任美國總統奧巴馬邀他再次出山，擔任白宮經濟復蘇顧問委員會主席，並推出「沃爾克規則」（Volcker Rule），禁止金融機構自營交易，成為美國政府在金融海嘯後收緊銀行業規管的重要措施。

結束金本位起關鍵作用

沃爾克於1927年生於美或新澤西州，攻讀於普林斯頓大學、哈佛大學和倫敦經濟學院，1952年成為紐約聯儲銀行的經濟學家，之後他歷任私營銀行及美國財政部，為1971年美國結束金本位制及布雷頓森林系統起關鍵作用。他在1975年起擔任紐約聯儲銀行行長，至1979年8月，時任美國總統卡特任命他為聯儲局主席，應對通脹飛漲的威脅。

1970年代初因中東戰爭爆發，油組為打擊以色列宣布石油禁運，令油價急升。至1979年，美國支持的伊朗巴列維王朝倒台，加上兩伊戰爭爆發，原油產量暴跌刺激油價暴漲。這些因素都令1970年代通脹持續高企。與此同時，經濟增長停滯，形成了災難性的滯脹。沃爾克深信控制通脹是經濟繁榮的前提。他去年10月向《華爾街日報》稱，當時處於通脹持續加劇的軌道，而通脹持續的時間愈長，就愈是難以應對。

為打擊惡性通脹 加息至20厘

為應對美國有史以來持續最久的惡性通脹，他擔任聯儲局主席期間，限制了美國的貨幣供應，並將聯邦基金利率最高上調至20厘（圖），使他成為歷來最不受歡迎的聯儲局主席。在他的首個4年任期內，美國經濟兩度衰退，失業率在1983年高見10.8％。當時美國農民紛紛抗議，將拖拉機開到聯儲局總部，封鎖了聯儲局大樓。建築工人也要求他降低利率，以增加房屋動工率。他表示，沒有為當時的決定後悔，因為當時不知道其他在政治上或經濟上可行的方案，遏抑通脹的難度「比我想像的要艱鉅得多」。他的措施最終取得成功，由1979年起美國處於雙位數的通脹率，到1982年已回落至6.2%，至1983年更降至3.2%，令他同時成為史上最成功的聯儲局主席之一。

奧巴馬入主白宮 任總統顧問

列根總統於1983年提名沃爾克連任。在結束聯儲局的職業生涯後，沃爾克再次投身銀行業，然後退休。奧巴馬在2008年總統選戰初期，就找來沃爾克為他背書，以增加參選的公信力。奧巴馬入主白宮後，沃爾克繼續擔任總統顧問，為監管銀行業出謀獻策。

（華爾街日報）

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