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國家管網公司成立 料明年注入資產 三桶油股價上揚 城市燃氣股齊回吐

【明報專訊】內地醞釀已久的國家石油天然氣管道集團（下稱管網公司），在千呼萬喚下終於在昨天正式宣布成立。根據內地媒體業務報道，國資委、中石油（0857）、中石化（0386）及中海油（0883）分別會持股四成、三成、兩成及一成，並將在明年注入資產及完成人員調整，預料會注入省級管網及LNG接收站等資產，從中間統一管網高效運輸，配合上游油氣源多渠道供應、下游銷售市場競爭的市場體系。受惠於管網公司成立，三大油公司股價昨全線上升，但是城市燃氣公司紛紛回吐。

明報記者 陳偉燊

交銀國際發表報告指出，中石油旗下昆侖能源（0135）位於大連的LNG（燃化天然氣）碼頭、中石化的廣西LNG碼頭及中海油旗下7個LNG碼頭，均會納入新成立的管網公司，並預期管網公司會在明年下半年啟動資產注入計劃，短期內則會啟動項目估值。該行更相信，新的管網公司有助天然氣傳輸成本降低，有利燃氣股。隨着昆侖將陝京管道及LNG接收站有望出售，更有助提升昆侖的透明度。

交銀國際：降天然氣傳輸成本

花旗則認為，新管網公司成立有利中石油及昆侖能源，減少市場對管網公司進一步延遲成立的憂慮，但是仍然估計管網公司需時6至12個月才確定注入資產名單及估值。該行估計，預期國企間的交易估值不見得會低於1倍市帳率，中石油的估值已經反映其中。當管網公司引入社會資本，中石油所佔三成管網公司的價值便有望得到重估及提升，甚至有機會取得現金代價，令中石油可以派發更多股息。

內媒：或引入社會資本程序 推動上市

根據內地媒體的報道，是次管網公司總部選址北京朝陽區城科大厦，並設有原油、天然氣及成品油事業部，所吸納資產涵蓋3家石油公司的幹線及省級管網、LNG接收站及儲氣庫，涉及管網總長度約11.01萬公里。完成注入資產後，將啟動引入50%社會資本的程序，用於擴建管網，繼而推動上市。

國務院副總理韓正昨日在國家管網公司成立大會上表示，要推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系。相關油氣企業更要和管網公司做到無縫對接；要鼓勵和引導地方管網以市場化方式融入國家管網；管網公司要聚焦主責主業，專注油氣輸送業務。

受惠於管網公司成立消息，中石油及中石化股價均升逾1%，中海油亦升0.18%，反而燃氣股如昆侖能源、新奧（2688）及中國燃氣（0384）則全線下跌，跌幅最大為中國燃氣，下跌近4%（見表）。

相關字詞﹕韓正 陝京線 昆侖能源 中海油 中石化 中石油 國家管網公司

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