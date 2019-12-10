花旗調查：放寬按保後 樓市淡友比例降

受訪者置業興趣按季下降

是次調查由花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，訪問超過500名香港市民，從以評估香港市民現時的置業情况與意向，以及對未來樓價走勢的看法。訪問在10月份全月進行，涵蓋施政報告後的時期。

調查結果顯示，認為現時非置業好時機的受訪者比例錄得下跌，有六成受訪者認為現時屬於「差或極差的置業時機」，雖然仍佔大多數，但按季下則跌8個百分點，而認為現時「屬好或極好的置業時機」的受訪者僅佔5%。調查又發現，有近六成（57%）受訪者的置業意欲低，表示對置業「非常不感興趣或頗不感興趣」，比例自今年第一季持續上升，按季則上升6個百分點；僅有16%的受訪者表示對置業持高度興趣，比例較上季輕微下跌4%。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，受訪者置業興趣按季錄得下跌，反映受訪者對樓市前景仍持觀望態度。