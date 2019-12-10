經濟
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「炒房」換主管 匯控：為推進下階段策略

【明報專訊】匯豐控股（0005）昨日公布多項高層變動，執掌「炒房」9年的環球銀行及資本市場行政總裁安思明（Samir Assaf）將於明年3月1日退任，轉任企業及金融機構業務主席，為非執行職務。環球資本市場主管Georges Elhedery及環球銀行主管Greg Guyett，將接替任環球銀行及資本市場聯席主管，直接向行政總裁祈耀年報告。匯控在公告指出，變動是為推進集團下一階段策略。

《金融時報》曾在上月引述消息指出，安思明將調動至非執行職務，以讓繼任人推行重大重組，今年炒房亦不時傳出裁員消息。

炒房盈利大跌 頻傳裁員消息

今年第三季，環球銀行及資本市場業務因經濟持續不明朗導致客戶交易活動減少，稅前盈利按年大跌29.69%至12.41億美元，為當季集團利潤下跌的原因之一。此外，匯控執行董事及集團風險管理總監繆思成（Marc Moses）將於今年12月31日退任，由批發市場及信貸風險管理主管郭珮瑛（Pam Kaur）在明年1月1日接任為集團風險管理總監。集團營運總監麥廣宏（Andy Maguire）亦將於明年1月30日退任，由前惠普執行副總裁和紐約梅隆銀行董事的莊顯揚（John Hinshaw）繼任。

高盛發表報告，重申匯控「買入」評級，未來12個月目標價為75元，比昨日收市價看高三成。報告認為匯控將於明年2月實行重組，縮小歐美業務，有助提升集團股本回報率，和節省資本投放在增長中的亞洲及新興市場，或用於回購。投資者歡迎更小、更具盈利能力和進行顯著回購的匯控，但在目前的股價尚未反映。

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