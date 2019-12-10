呼和浩特10億城投債瀕爆煲 市政府救亡

「16呼和經開PPN001」為在銀行間債市發行的非公開定向債務融資工具，5年到期，第3年底投資者有權選擇回售，票面利率6.8厘，主承銷商為早前被山東省政府接管的恒豐銀行。上周五市場流傳上海清算所發出的通知，表示仍未收到債券發行人付息兌付資金，暫無法代理發行人進行該期付息兌付工作。上清所網站上未有列出上述公告，該所回覆路透社表示，僅以網站為準。

內媒：陸續兌付中 已償還6億

路透社指出，發行人昨日確認債息付息違約，正在協商處理，應已進行支付。《21世紀經濟報道》則引述市場消息人士指，呼和浩特市政府全權負責處理解決事件，至周日（8日）下午，已經召開會議協調兌付事宜，償還約6億元。昨日早上有私募基金人士指出，目前已兌付5億元，呼和浩特市政府沒有作出明確回應。中國企業債務問題自去年起陸續浮現，現在更進一步燃燒至地方政府債。今年11月22日，天津市大型國企天津物產公告，12.5億美元的離岸債投資者需要在削減債券價值或延遲還款作出選擇。另一家國企北大方正集團亦在上周一（2日）晚宣布，因流動資金緊張，未能按期償付一筆20億元超短期債券的本金及利息。《金融時報》早前報道，今年首10個月，中國有831個地方政府被列入失信被執行人名單，累積欠款69億元。