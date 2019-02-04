經濟
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JOYCE停牌 或重提私有化

【明報專訊】會德豐（0020）大股東吳光正旗下零售業務公司JOYCE（0647），昨早申請將股份短暫停牌，待公布收購或合併消息。市場盛傳，該股停牌或涉及私有化。由於Joyce近年股價持續下跌，至昨日停牌前僅收報0.146元計，撇除吳光正的信託持股72.9%之外，該股「街貨」市值不足6500萬元。

「街貨」市值不足6500萬元

JOYCE昨晚未見發出最新公布交代詳情。目前JOYCE為吳光正旗下零售集團The Lane Crawford Joyce Group（LCJG）四大業務之一，餘下三大業務分別為連卡佛百貨、鞋履配飾品牌集團Peddar Group及大中華零售品牌公司俊思集團，並且開展創新發展及零售業數據科技開發。在四大業務中，JOYCE在中港共經營4個時尚服裝精品店、11個Joyce Beauty銷售點及1個Victoria Beckham店舖等。JOYCE更自2016年至2019年9月底止4個半年度均出現虧損，累積虧損共達2.52億元。

JOYCE早於2000年由吳光正為首財團入主，現時由吳光正女兒吳宗恩打理。在吳光正接手期間，他曾經於分別在2007年11月及2010年2月分別出價0.33元及0.25元將JOYCE私有化，但是最終未能夠成事。

此前，JOYCE才於今年8月完成重組，落實由百慕達遷冊回港，以省成本，九倉系老臣子李玉芳亦於上月宣告辭任JOYCE董事。

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