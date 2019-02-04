JOYCE停牌 或重提私有化

「街貨」市值不足6500萬元

JOYCE昨晚未見發出最新公布交代詳情。目前JOYCE為吳光正旗下零售集團The Lane Crawford Joyce Group（LCJG）四大業務之一，餘下三大業務分別為連卡佛百貨、鞋履配飾品牌集團Peddar Group及大中華零售品牌公司俊思集團，並且開展創新發展及零售業數據科技開發。在四大業務中，JOYCE在中港共經營4個時尚服裝精品店、11個Joyce Beauty銷售點及1個Victoria Beckham店舖等。JOYCE更自2016年至2019年9月底止4個半年度均出現虧損，累積虧損共達2.52億元。

JOYCE早於2000年由吳光正為首財團入主，現時由吳光正女兒吳宗恩打理。在吳光正接手期間，他曾經於分別在2007年11月及2010年2月分別出價0.33元及0.25元將JOYCE私有化，但是最終未能夠成事。

此前，JOYCE才於今年8月完成重組，落實由百慕達遷冊回港，以省成本，九倉系老臣子李玉芳亦於上月宣告辭任JOYCE董事。