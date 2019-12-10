零售協會：三成商戶未來半年或裁員 料涉約5600人 11%受訪企業直言將結業

明報記者 陳子凌

調查反映，表示虧損會達到嚴重程度的受訪企業有57%，程度中等的有33%。為應對虧損，企業過去數月已採取員工放無薪假，甚至是裁員或減少店舖數量等措施，佔比分別為23%、19%及16%，預料未來半年會採取這些措施的企業更有上升趨勢，佔比分別上升至30%、31%及32%。

近半受訪者認為業主應減租五成

認為會裁員的三成受訪企業，主要考慮是未來半年經營環境未必有改善，或得不到適切支援；此外，亦有11%受訪企業更直言將於未來半年結束營業。協會主席謝邱安儀指出，以調查中受影響裁員比例約2.1%，按全港27萬零售從業員計，相當於未來半年有約5600人失業。

調查亦指出，超過80%受訪企業認為業主的租金紓緩不足。有近一半受訪者認為減租五成才足夠。雖然有31%的受訪企業表示過去數月已經延遲交租，但當中只有16%是獲得業主同意，意味大部分商戶是自行遲交租。謝邱安儀指出，商舖業主尤其是大型商場業主給予的支援力度未夠，例如有業主只減免全天停業日子的租金，忽略商戶亦會受商場提前關門、港鐵早收的影響，且就算是正常營業，也因社會情况令人流下降，影響生意，希望業主們能加強提供協助，同時希望政府能夠特事特辦加快落實支援企業的措施。

謝邱安儀表示，現時仍然難預料社會事件何時平息，即使社會氣氛回復平靜，零售行業亦需要時間恢復。對於自由黨提倡全民派錢，派發1萬元現金或同等面額消費券以鼓勵市民本地消費，謝邱安儀認為，最重要是社會氣氛回復平靜，那麼建議是有一定幫助。

謝邱安儀：最重要社會氣氛回復平靜

此外，政府統計處昨日發表的業務收益指數臨時數字，亦反映零售業是近期較受影響行業之一。數據顯示，與去年同期比較，今年第三季度住宿服務業及零售業跌幅均接近兩成，分別為19.1%及17.5%，批發業和膳食服務業則分別跌12.2%及11.7%，俱錄得雙位數跌幅。倘按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別收益按年下跌27.8%（見表）。

政府發言人指出，受到本地社會事件影響，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益錄得自2003年SARS期間以來的最大按年跌幅。在環球經濟展望偏軟及不明朗因素增加，以及本地社會事件影響下，都會在短期內繼續拖累服務行業。