啟明醫療凍資800億 JS環球捲土重來

根據耀才資料，啟明醫療昨日暗盤升18%，收報39元，亦是盤中最高價，一手帳面賺3000元。啟明為本港第13隻未盈利生物科技股（B股），本次上市引入高瓴資本及新加坡主權基金GIC等基石投資者。公開發售方面，有2.5萬人僅申請一手，但一手中籤率低至30%，其中僅7000人喜獲股份。

招商局房託暗盤跌近4%

同日上市的有招商局商業房託（1503），暗盤跌近4%，報3.3元，一手帳面蝕120元。該房託最終下限定價每基金單位3.42元，本次發售7.5億基金單位，共計集資25.7億元。公開發售方面獲超購0.43倍，1手中籤率100%。

早前暫緩上市的JS環球生活（1691）事隔逾1個月後再重啟集資計劃，集資額大削三成。昨日公司發布新招股章程，發售價定為每股5.2元，較早前的定價下限為低，每手500股，入場費2626.2元，預計集資26億元。公司於10月底引述多種因素，決定暫不上市。有外電曾引述消息人士，指投資者憂慮中美貿易戰關稅對公司的影響。招股期至本周四（12日）截止，預計12月18日掛牌。

昨日同步開始招股的為物管股時代鄰里（9928）及內房保利物業（6049）。前者定價每股4.23元至每股5.80元，入場費5858.5元，保利物業定價每股30.7元至35.1元，每手200股，入場費7090.7元，招股期均至本周四結束。另外，昨日掛牌上市的創業板新股Nomad Tech（8645）全日大跌三成，收報0.28元。