富力獲准發H股 內房股升幅顯著

大摩料中央數月內鬆銀根

近年中小型股富力負債率漸追貼龍頭股融創中國（1918）、中國恒大（3333），直逼220%水平，流動性成為市場關注焦點。今次多家大行同時發報告，大摩指出，中證監放行首創置業（2826）、富力的H股發行，以及政治局會議並沒有提及樓市政策是兩大利好因素，認為中央將改變針對信貸緊縮的「鷹派」政策，更相信中央的態度可能在未來數月帶來銀根放寬措施。

該行指出，對上一次A股內房獲得放行已是2014年，更是中央層面放寬的轉捩點，包括降首期、減息等政策。該行看好融創、旭輝（0884）、潤地（1109）。

另一大行美銀美林上周已發報告指出，中證監在12月4日更新了富力發行新H股的審批，是今年1月反饋以來的最新進展，由於增發申請將於12月下旬到期，預料監管機構或允許富力在限期內完成增發，有助緩解富力的流動性壓力，惟最終批核日期尚存在高度不確定性。

瑞銀認為今次中證監放行富力及首創，是內地對內房企業融資政策轉向正面的訊號，認為是基於土地市場轉冷，若持續收緊內房信貸融資，明年房地產投資或急速放慢。該行更指出，今次放寬，或意味恒大旗下恒大地產回A計劃亦有正面迴響。

瑞銀認為，今次消息有助減低投資者對富力負債水平憂慮，兼且該股目前估值吸引，2020年市盈率僅2.5倍，較板塊平均6倍低。若富力配售20%新股，會令每股盈利攤薄約17%，估計負債比率會由220%降至180%。

大市觀望 恒指升轉跌

大市方面，雖然中美談判曾傳好消息，但大市仍呈觀望態度，早市恒指一度突破26,500點關口，惟其後升轉跌，全日波幅約186點，收報26,494點，跌3點，成交額為650億元。

近期走勢不俗的藥股則受政策消息影響，傳內地第三輪藥品集採規則將採淘汰制，最多只有6間中標，兩隻藥股藍籌皆下跌，中生製藥（1177）跌4.71%，收報10.12元；石藥跌5.13%。