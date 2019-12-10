余偉文：金管局有力維持金融穩定

6至10月存款總額仍有增長

今年8月份的港元存款曾經大幅流走逾1100億元，但余偉文昨日表示，港元存款保持平穩，自年初到10月底上升了超過2%，即使在社會事件發生後，存款總額從6月初到10月底也增加了0.9%。他表示，目前銀行持有高流動性資產超過4萬億港元，當中約3萬億港元為外幣資產。即使出現存款外流，銀行亦有足夠流動資金應付。

至於聯繫匯率，他重申金管局完全有能力、有資源去維持香港貨幣金融穩定，香港的貨幣基礎有外匯儲備的十足支持。

目前外匯基金有4萬多億港元，相當於香港貨幣基礎的2.5倍，其中超過8成是高流動性的外匯儲備。况且，本地銀行的流動性和資本充足率遠高於國際標準，而且資產質素良好。即使有資金流出港元，當局絕對有足夠的儲備去應付。

外匯基金逾4萬億 港幣基礎2.5倍

他指出，儘管過去幾個月發生連串社會事件，但金融市場有序運作，仍然有不少機構和企業在香港順利進行大型招股活動和發行債券。他特別強調，在目前的社會氣氛下，很容易流傳各種謠言，他再次呼籲市民要小心核實內容，切勿輕信謠言。