年結搶錢 星展3.89厘吸存款 需經「轉數快」存入50萬新資金

明報記者 溫藹紅

上述優惠的存入日期為即日起至下周一（16日），每50萬港元（或等值外幣）可享4000港元回報，相等於年利率3.89厘，現金獎賞上限為4萬元，即最多可存500萬元。如不經「轉數快」轉入，即回報為3500元，上限為3.5萬元。需留意若經「轉數快」，一般而言作大額轉帳前，需調升轉帳上限，轉帳時亦可能要經過雙重驗證。

3個月定存年息 最高工銀4.2厘

另外星展亦推出大額定存優惠，限期至本周五（13日），250萬元或以上的新資金，3個月及4個月的定存利息為2.5厘，以250萬元計算，3個月獲息15,625元；而20萬元的新資金，其同期存息亦由2.35厘上調至2.4厘。

綜觀市面其他銀行的港元定期存款息率（見表），目前普遍維持在較高水平。以一般客戶的3個月定存年息而言，當中以工銀亞洲存息最高達4.2厘，最低存款門檻1000元；花旗存息為2.5厘，最低存款門檻50萬元；匯豐、恒生銀行（0011）及中銀香港（2388）均維持在2.4厘，最低存款門檻1萬元。

資金短缺 1個月拆息升至2.45厘

有見年結將至，各銀行為吸納新資金或將展開新一輪息率戰。目前1個月港元拆息（HIBOR ）升至2.45厘，反映有關資金短缺，亦為各拆息期限當中最高的（見圖）。

星展財資市場部董事總經理王良享表示，中小型銀行存款主要依靠銀行同業拆息，相信1個月港元拆息於年結前會維持較高水平。他相信，銀行資金在新年後將更加鬆動，估計中短期包括一個月至半年港元拆息，將於新年後輕微回落不多於0.5厘，當中一個月拆息或會回落至2厘水平。

上商料存息漲至3厘水平

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，相信銀行存款利率將會逐步上調，但由於大部分銀行在近月已經調整，加上中資銀行資金充裕，其他銀行未必需要大搶資金，預料銀行存款利率有機會將漲至2.5厘以上，但不會超過3厘。

他認為，短期市場資金穩定，綜觀一星期及兩星期港元拆息走勢向下，估計未來未必會有太大變幅。