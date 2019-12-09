已知航企財困 釘牌風險自負

明報記者 龍彩霞

香港航空引起釘牌的疑慮，消費者須留意，已訂票的，如未購買旅遊保險，或是保險條款並不包括航空公司倒閉，需等待航空公司正式宣布破產，才能透過清盤人追討。雖然旅議會設有「旅遊業賠償基金」，但消費者必須光顧本港持牌旅行社，獲發印花收據，才受計劃保障。以港航為例，若消費者透過其子公司「港航假期」購買套票，港航假期一旦倒閉，旅客可以申請相當於外遊費九成的賠償。但如果旅客只是單獨購買機票並不能獲得賠償，如果宣布清盤的是香港航空，旅客則不受保障。

僅一兩家訂明 航企倒閉有得保

保險比較平台10Life創辦人倫沛然指出，不少保險公司保障條款中，並沒有包括航空公司倒閉，因此很大機會不會獲得賠償。現時立橋、藍十字和中銀保險的旅遊保險有保障航空公司倒閉，不過立橋早前已通知經紀，香港航空不在受保之列。倫沛然提醒，若客戶現時才投保，保險公司或可能以客戶已經知悉有機會出現損失的原因後投保，而未必可以獲得賠償。

另外，牌照被暫停是否包括在航空公司倒閉的範圍內，客戶投保前應先向保險公司查詢。其中中銀保險在延誤行程時，因惡劣天氣、天然災難、罷工、工業行動、恐怖主義活動、旅遊或航空公司倒閉、機場關閉、公共交通工具被騎劫、機件故障或旅遊目的地發出黑色外遊警示，而引致早已安排的公共交通工具延誤，受保人可獲其中一項賠償。

旅遊醫療保額隨年齡增長調低

長者購買旅遊保險時，亦要特別留意醫療費用保障是否足夠，因為保險公司除了會為受保人年齡設上限外，還會因應受保人年齡調整醫療費用及人身意外的保額。如果旅遊目的地為醫療費用昂貴的地方，被調低了的保額隨時不敷應用。

多項旅遊保險計劃中，恒生、蘇黎世及保誠都未有為受保人設年齡上限，即年紀多大的長者都能夠投保。不過，當中就僅恒生未有因應受保人的年齡去調低受保人的醫療費用保障額。蘇黎世和保誠就將指定年歲的受保人醫療費用保障額調低一半。

MSIG及藍十字的保險計劃，就分別把70歲或以上長者的醫療費用保額調低至所選計劃最高保額的25%及30%，以最高級計劃計算，醫療費用保障分別餘下25萬元及36萬元。Starr保險公司保單指70歲以上的受保人之醫療費用的最高保額為所選計劃的50%。AIG及安達雖未有調低長者的醫療費用保障額，但把受保人年齡上限設在70及75歲，而中銀保險最高投保年齡為80歲，而80歲或以上投保者則不獲賠償。如前往醫療費用昂貴的地方，蘇黎世的旅遊保險可加費買額外100萬元或200萬元的醫療費用保障，但只限18至75歲的受保人。

部分保險覆蓋中醫跌打

大部分保險公司都會把中醫、跌打或針灸等納入可保範圍，保障額只有1500元至3000元不等，每天每次只限150 元至200 元。長者較喜歡接受中醫或跌打等傳統中國式治療，故此選擇保險計劃時，也應該考慮自己喜歡的治療方式是否在受保範圍內，保額又是否合理。

[退休綢繆]