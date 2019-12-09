君匯港交投倍增 實呎破2萬

明報記者 葉煜燊

君匯港自6月份反修例風波開始後，交投隨即大跌，7月份更要「吞蛋」，9月份的平均呎價一度跌穿2萬元關口。直至政府於10月16日宣佈放寬按保，整體氣氛始升溫，由10月錄得5宗成交，急升1倍至11月錄得10宗成交，惟本月首4日未錄得成交。美聯分行區域聯席董事盧麗嘉表示，自政府推出按保後，區內首置客紛紛四出尋寶。對於後市走勢，她認為由於政經局勢仍未恢復，但用家已逐漸習慣，料對屋苑影響有限，但未有利好因素再現時，估計未來數月屋苑樓價將以橫行發展。

雖然外圍經濟局勢未穩，但不少買家睇好後市，願高價位入市。利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳都會駅1座極高層G室，實用面積972方呎，屬4房連工人套房間隔，連272方呎平台，原業主原叫價2200萬元放售，經議價後減價300萬元，以1900萬元沽出，實呎19547元，成交價及呎價同創屋苑新高。原業主於2012年以1568萬買入，持貨7年，帳面獲利332萬元或21%。

美心伍偉國妻2.41億購渣甸山大宅

與此同時，名人入市個案亦陸續增多。土地註冊處資料顯示，渣甸山睦誠徑3號上月以約2.41億元售出，物業現有一幢實用面積4969方呎洋房，折合實呎約4.85萬元，登記買家為羅寶盈(Lo Po Yen)，與美心集團太子爺伍偉國太太、鷹君集團太子女羅寶盈中英文名相同，相信為同一人。原業主早於1975年以約106萬元購入，持貨44年後，現帳面勁賺逾2.3億元、物業升值225倍。

然而市場亦充斥不利因素，令部分信心不足的業主寧蝕讓離場。土地註冊處資料顯示，紅磡何文田山畔1座低層B室，實用面積370方呎，屬1房間隔，於上月以870萬元成交，實呎23514元。

何文田山畔1房戶3年實蝕50萬

原業主於2016年10月以約873萬元購入，持貨滿3年，額印鬆綁期屆滿，帳面蝕讓約3萬元或不足1%，惟連同稅項和其他雜項開支，估計實際蝕逾50萬元或5.7%離場。

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