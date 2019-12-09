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巴芬道9號享九龍都會景

【明報專訊】一手空置稅如箭在弦，市場普遍預期政策於年內登場，發展商紛紛變陣，加快推售現樓盤。去年已取得入伙紙和滿意紙的盈信（0015）何文田巴芬道9號，全幢單位均以複式設計，高層享開揚獅子山景。發展商早前曾以招標形式出售單位，但暫時尚未錄得成交。樓盤最近變陣，買家須透過公司轉讓形式購入全幢物業，並擁有大廈命名權。

明報記者 周綺琪

攝影 賴俊傑

已屆現樓的巴芬道9號，樓高20層，提供的7個單位全屬複式設計，其中6伙複式單位實用面積1559至1600方呎，另一伙為三複式單位。發展商早前開放一個位於17至18樓、連裝修家俬的複式示範單位，實用面積1600方呎，採用3房3套間隔。全屋裝修採簡約風格，地板以木材鋪設，並以白色為主調；屋內主要採用落地玻璃設計，提高採光度。

全幢7伙複式戶 1559呎起

客飯廳位處下層，以長形開則，空間闊落；客廳可擺放長形梳化、茶几及電視櫃，而飯廳則可放置一張可供8人用膳的長形餐枱，毗鄰設有客廁，方便戶主招呼朋友到訪；另亦外連41方呎露台。下層另一邊為傳統梗牆間隔廚房，以灰、白色為主調，配備不少品牌家電，如Miele煮食爐、食物保溫櫃、咖啡機等，空間寬敞，另儲物室連獨立洗手間亦設於廚房內，可用作工人房之用。

單位的3間套房均設於上層，房內均可放置雙人牀和一組衣櫃；其中主人套廁備有浴缸，另外兩間睡房套廁則為企缸。值得留意的是，其中一間睡房改以傳統窗戶設計，有別於屋內其他地方採用落地大窗，為住戶提供私隱度較高的房間。此外，設計師特意把睡房位置改作家庭廳，可供戶主享受親子時間。

三複式逾2000呎 4房4套間隔

另發展商同時亦開放位於20至22樓，屬項目唯一的三複式單位，實用面積2058方呎，屬4房4套間隔。單位開則大致與17及18樓的複式單位相同；其中一間位處第二層的套房外連獨立露台。此外，單位頂層的特大套房配有落地玻璃，戶主可遠眺獅子山山景、瑪利諾修院學校等開揚景觀；套廁則擁有雙坐廁和面盆，並備有浴缸和企缸；另房內設有儲物房，戶主可用作衣帽間。

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