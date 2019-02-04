恆大．睿峰累收250票 超額兩倍

綜合市場資訊，過去兩日一手新盤共沽約150伙，當中逾八成成交來自上周六嘉華（0173）啟德嘉峯匯首輪開售；與對上周末錄約40宗一手成交比較，按周增加2.8倍。

明翹匯1房特色戶541萬沽

11月推出至今累售約600伙的佳明（1271）青衣明翹匯，過去兩日以招標形式沽出兩伙，共涉1842.9萬元。據成交紀錄冊顯示，成交單位包括2座8樓A室，屬實用面積808方呎4房戶，成交價1301.9萬元、實呎16,113元；另一特色單位為2A座1樓D室，實用面積278方呎另連132方呎花園，屬1房間隔，以541萬元成交，實呎19,460元。

另一手空置稅將至，發展商加快出售現樓餘貨的步伐。新地（0016）南昌站匯璽繼上周沽出一伙低座4房大戶後，新近售出日鑽匯12樓A室，實用面積1896方呎、屬4房2套連工人套房間隔，附設71方呎露台，以5223.32萬元成交，實呎27,549元，為項目本月第2宗一手成交，兩宗成交合共套現逾1億元。

匯璽低座4房戶呎價撲2.8萬

同時，新地同系已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Napoli於過去周末沽出4伙、涉3380萬元；其中一伙為23B座18樓A室，實用面積714方呎，屬3房1套連儲物室間隔，以約1115.4萬元成交，實呎15,622元。