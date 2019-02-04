天鑄3房2980萬易手 明賺實蝕150萬離場

業主放盤近一年 累積減價逾兩成

市場消息指，天鑄1期7座高層A室，實用面積1066方呎，屬3房間隔，原業主放盤近一年，最初叫價3800萬元，新近累積減價820萬元或約22%後，終以2980萬元易手，實呎27,955元，成交價低市價約8%。原業主於2015年7月以2971.3萬元一手購入單位，持貨4年，帳面僅賺約8.7萬元，惟扣除稅項和其他雜項開支，估計實際蝕約150萬元或5%離場。

兆麟苑未補價2房售259萬 今年新低

此外，新一期「白居二」快將發出購買資格證明書之際，屯門居屋兆麟苑有2房戶減價沽出。祥益地產分行經理林英傑表示，兆麟苑C座低層8室，實用面積401方呎，屬2房間隔，原業主10月中於居二市場以300萬元放盤，其後累積減價41.2萬元或近14%後，新近以258.8萬元（未補地價）獲區內買家承接，實呎6454元，成交價為屋苑今年新低。原業主於1993年以約40.8萬元（未補地價）購入，帳面獲利218萬元或5.3倍。

盈翠3房呎價2萬破頂

另一邊廂，有買家高追入市。青衣盈翠半島新錄一宗破頂成交，有3房戶以實呎逾2萬元沽出，創屋苑分層戶新高。中原區域營業經理梁岳宏表示，盈翠半島11座高層F室，實用面積772方呎，屬3房套連儲物室間隔，原業主最初叫價1780萬元放盤，累減232萬元或13%後，新近以1548萬元成交，實呎20,052元，屋苑分層戶呎價首破2萬元水平；原業主2003年底以376萬元購入，持貨16年，帳面獲利1172萬元或逾3倍。

據中原統計，十大屋苑於過去兩日僅錄3宗成交，較上周末的8宗大跌逾六成，成交量為18周、即過去4個半月以來新低。十大屋苑中，只有鰂魚涌太古城、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊各錄一宗成交，其餘7個屋苑則錄得「零成交」；另美聯統計，十大屋苑在剛過去周末錄得6宗成交，按周下跌逾三成。