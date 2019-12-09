一級歷史建築中電大樓 鐘樓變身博物館

信置於2017年底奪得中電原總部大樓的住宅重建發展權，項目最大亮點正是總部大樓中央鐘樓及兩翼建築，為區內的社區面貌增添一份厚重的歷史氛圍。

中電原總部大樓的建築洋溢英倫風格，大樓中央的鐘樓更屬該建築物的「招牌」，於2009年獲評為一級歷史建築，而建築物歷史可追溯至第二次世界大戰爆發前：大樓約於1940年建成、即日軍侵略香港前一年，當中鐘樓與已拆卸的第二代中環天星碼頭鐘樓，同屬現代主義風格建築，以簡約、對稱為主體風格。

具大澳星洲古蹟酒店保育經驗

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，集團負責這幢歷史建築物的活化和保育工程，將來會成為博物館，介紹香港和中電歷史，會對公眾開放；由於集團過往曾處理大澳、新加坡等地古蹟的活化工程，為今次保育中電鐘樓，提供了豐富經驗。

至於集團近期參與的另一主要歷史建築活化工程，為10月開幕營運的澳洲悉尼富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Sydney）；酒店位於悉尼馬丁廣場1號，提供416間客房，前身與新加坡富麗敦酒店一樣，均為英國殖民統治時代在當地的郵政總局大樓。

[發展商專訪]