信置明年發力 推8新盤近5000伙 St. George's Mansions劍指九龍新樓王

明報記者 林可為

信置今年至今僅推出大埔白石角逸瓏灣8一個全新樓盤，連同其他餘貨，今年迄今在港累售約750個單位、套現約85億元，為今年吸金最強勁的六大發展商之一。

錦上路長沙灣兩盤提供3600伙

田兆源表示，明年計劃推出8個全新盤、涉4988伙，九龍和新界各有3個新盤，港島則有兩新盤，而規模最大的兩個新盤均屬合作項目，包括單位總數約2200伙的元朗錦上路項目、以及單位總數約1400伙的長沙灣興華街西項目，兩盤擬明年下半年登場；其中興華街西項目由信置牽頭財團於2017年底以172.88億元投得地皮，成交價一度為住宅官地之冠，項目提供戶型由開放式至4房。

至於計劃明年上半年登場的另外3個全新盤，雖然各項目單位總數均少於200伙，但全屬豪宅；其中焦點項目為樓花期長約23個月、與中電（0002）合作發展的嘉道理道St. George's Mansions，提供175伙單位，2房標準戶實用面積約800方呎，主打實用面積介乎1800至2100餘方呎的3、4房戶（佔全盤約七成），另外5個特色大戶實用面積皆逾3000方呎。

田兆源：單位開則遷就加多利山景觀

田兆源預計，St. George's Mansions短期內有機會獲批預售樓花，勢成集團明年頭炮，「項目位處的嘉道理道，以及原中電鐘樓，洋溢濃厚歷史氛圍，所以建築物立面會採用新古典建築風格（Modern Classic），以歐洲天然石材為主要建材，單位開則盡量遷就嘉道理道、加多利山一帶洋房群的景觀，集團會以九龍和港島的頂級分層豪宅作為St. George's Mansions參考對象。」

業界料個別單位呎價達10萬

翻查資料，嘉里（0688）旗下九龍半山龍駒道緹山、以及被形容為「亞洲樓王」的山頂MOUNT NICHOLSON，均曾錄得單位成交呎價高達10萬元，業界估計，St. George's Mansions個別單位、特別是特色戶，成交呎價有機會達到此水平，躋身九龍新樓王。

至於集團明年上半年另外一個擬推出的豪宅，為涉約160伙的烏溪沙項目，主打3房單位，最大特色是前臨海星灣及吐露港一帶海景，與港鐵烏溪沙站亦相距不遠，坐擁集體運輸效應，短期內將入紙申請預售樓花。

[發展商專訪]