李志成：周末推新盤 爭客戰升溫

【明報專訊】多個新盤趕年尾衝刺，當中啟德全新盤嘉峯匯安排於12月次周末搶先登場，以貼市價推售首輪228伙，成為近3個月來首個安排於周末期間進行首輪銷售的大型全新盤，吸引市場目光，打破樓市沉寂多時的悶局，與此同時，天水圍新盤亦預期於短期內批預售樓花同意書，有機會趕及聖誕節前推售，爭客戰隨即升溫。筆者認為，雖然本港樓市受經濟數據下滑拖累，表現未如理想，但筆者對後市並不感到悲觀，因為新盤市場熱鬧，加上市場剛需強勁，在發展商密鑼緊鼓的推盤步伐帶領下，全年新盤交投仍會跑贏大市。
新盤市場表現強勁，一手私樓註冊量衝破2萬宗水平，是自2004年後首次。據香港置業研究部數據顯示，本年迄今（截至11月27日）一手私樓註冊量錄20,169宗，較2018年全年15,730宗高出約28.2%，並創自2004年後的15年新高。踏入年尾，發展商推盤節奏明顯加快，市場估計8大全新盤有機會本月開售，供應集中九龍及新界項目，不乏逾千伙大型項目，為市場提供逾3,600伙單位。12月次周末新盤市場有啟德嘉峯匯打頭炮，首輪開售228伙主打細單位，銷售極具指標作用。筆者相信，近日社會運動有緩和迹象，購買力逐步重返市場，相信年內新盤可保持強勢。
現時本港經濟底氣未足，樓市走勢表現反覆，二手市場方面，受惠按揭放寬政策，理論上成交步伐會加快，特別是有利上車置業的細價市場，不過社會事件持續影響，市民睇樓活動減少，成交量自然受壓，加上經歷一輪筍盤消化熱潮後，業主叫價普遍轉趨強硬，令買家卻步，導致購置力流入一手市場。