李志成：周末推新盤 爭客戰升溫

新盤市場表現強勁，一手私樓註冊量衝破2萬宗水平，是自2004年後首次。據香港置業研究部數據顯示，本年迄今（截至11月27日）一手私樓註冊量錄20,169宗，較2018年全年15,730宗高出約28.2%，並創自2004年後的15年新高。踏入年尾，發展商推盤節奏明顯加快，市場估計8大全新盤有機會本月開售，供應集中九龍及新界項目，不乏逾千伙大型項目，為市場提供逾3,600伙單位。12月次周末新盤市場有啟德嘉峯匯打頭炮，首輪開售228伙主打細單位，銷售極具指標作用。筆者相信，近日社會運動有緩和迹象，購買力逐步重返市場，相信年內新盤可保持強勢。

現時本港經濟底氣未足，樓市走勢表現反覆，二手市場方面，受惠按揭放寬政策，理論上成交步伐會加快，特別是有利上車置業的細價市場，不過社會事件持續影響，市民睇樓活動減少，成交量自然受壓，加上經歷一輪筍盤消化熱潮後，業主叫價普遍轉趨強硬，令買家卻步，導致購置力流入一手市場。

香港置業行政總裁

[李志成]