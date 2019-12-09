布少明：租金滯後 突破待農曆年

最近樓價由高位回落，租金水平未能獨善其身。事實上，傳統租市淡季來臨；今年來港租樓的內地生減少；新樓紛紛入伙令放租盤供應驟增；加上經濟前景陰霾密佈，或有新一波裁員潮或經濟衰退的危機，租客難免變得審慎，租金走勢受壓屬預期之內。

據差估署最新資料公布，10月份租金指數報194.5點，按月跌近1.7%，屬於2016年2月以來最大單月跌幅，並連跌2個月。綜觀今年首10個月，租金指數僅微升，全年更有機會錄得負增長。

根據經驗而言，通常樓價下跌後，租金走勢在其後會跟風，某程度上有着一種先後關係。即樓價在數個月之前開始在高位緩跌，租金亦在數個月後的今天跟風下滑，所以租金走勢屬相對滯後的數據，未必反映樓市最新情况。不能否認，樓價短期或有可能進一步波動，但長遠而言，筆者傾向「讓數據說話」。

其實樓市長遠供不應求已是人所共知，有海量數據可以佐證，以上只屬信手拈來。因此本人認為，樓市短期走勢雖波動，但長遠穩中向好才是正常情况。鑑於明年1月底已是農曆新年，根據過往傳統，樓市通常會在農曆新年左右出現小陽春，至於今年會否歷史重演？一切還看中美貿易戰的進程、本地局勢發展以及經濟前景走向而定。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]