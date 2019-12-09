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廖偉強：檢討辣招 港府還待何時

【明報專訊】一場社會運動加上中美貿易戰令本港經濟出現逆轉，除了失業率趨升外，香港亦面臨財赤危機，市場已出現了明顯變化，政府宜因應最新情况檢視各項政策，當然包括樓市的辣招措施。

1997年香港回歸那年適值遇上金融風暴，加上政府政策而令樓價大跌；至2003年中後，政府為了挽救經濟及樓市，配合內地實施了自由行計劃，之後中國經濟起飛，內地人開始富起來，喜歡來港置業，短短幾年間便將樓價不斷推高，香港商家亦受惠內地急速發展，令財富持續增加，形成很多投資者加入逐鹿房地產市場。

有見及此，政府在10年前相繼推出多款辣招以壓抑樓價，包括有額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍印花稅（DSD）等。不過辣招推出後，樓價依然年年上升。

筆者經常在文章中道出，參與房地產買賣的炒家，可以將樓價推高，亦有機會將樓價拖低。

已推10年 過時政策應檢討

事實上，未有辣招之前，樓價於不同時段都有機會下跌，如2008年金融海嘯期間，當年樓價累積下跌15%，還有1997年金融風暴，樓價累積跌幅多達65%。

樓市辣招已推出10年，可能已經過時，應該是時候檢討更新，有些可能需要保留，但相信有些是可以解除的。特別是在今天，政府已經明確將私人市場及公營房屋（包括資助房屋）分工，這樣就可以解決民生居住及私人居住兩個市場樓價上升的壓力，現在仍不檢討解除辣招，還待何時？

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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