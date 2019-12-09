陳永傑：公屋供應荒 樓價遲早回升

據《長遠房屋策略2018年週年進度報告》提到，未來10年公營房屋總供應目標為31.5萬個單位，平均頭5年應有15.75萬個。運輸及房屋局文件顯示，未來5年房委會及房協僅能提供10.07萬個公營房屋單位，比目標15.75萬個，欠缺5.68萬個或36%，嚴重不達標。

房委會最新公屋輪候數字，截至今年9月底一般申請者的平均輪候時間維持5.4年，申請高達25.75萬宗，距離歷史紀錄甚近，未見紓緩。須知，政府已經將公私營房屋土地比例由6比4改為7比3，仍然未能滿足公營房屋的強大需求，公屋輪候個案繼續高企。儘管政府表示會加快開發棕地應付建屋需求，但過程預計難關重重，並非輕而易舉。開發土地發展公營房屋，政府都舉步維艱，假如香港不是面對貿易戰及社會事件損害投資意欲，令私樓市場不如以往那麼活躍，樓價隨時已經再創歷史新高。

社會事件窒礙 樓價未見大跌下滑

經濟不佳之下，政府連開發公營房屋的土地亦左支右絀，待得經濟景况好轉，屆時公私營房屋供應皆全線供不應求，樓價豈能不升？現今香港受到貿易戰及社會事件窒礙，私樓樓價尚且未見顯著下滑，假如其中一個難題得以消解，樓價轉勢向上並非不可能。有實質置業需要，工作崗位穩健，買樓宜付諸行動。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]